Fußball-Bezirksliga: SG Dauchingen/Weilersbach – SV Hölzlebruck 3:1 (3:2). Mit einem Blitzstart brachte das gastgebende SG-Team nach Toren von Steinbach (5.) und Geiger (6.) Hölzlebruck schon früh ins Hintertreffen. Die Gäste steckten trotz des Rückstands nicht auf und erzielten durch Winter (21.) den Anschlusstreffer. Doch nur acht Minuten später nutzte Maier einen Abwehrfehler zum erneuten zwei Torevorsprung aus. Weitere Tore blieben bis zur Pause aus.

Anschlusstor für Hölzlebruck in der Nachspielzeit

In der zweiten Halbzeit verwaltete das SG-Team den Spielstand bis zur Nachspielzeit. Hölzlebrücks Bemühungen um eine Resultatsverbesserung wurden am Ende doch noch mit einem Anschlusstor und dem 3:2 Endstand belohnt. Für den Ausgleich fehlte es dem Gast aus der Wälderstadt an Durchschlagskraft und an einigen nicht verfügbaren Spielern.

Tore: 1:0 (5.) Steinbach, 2:0 (6.) Geiger, 2:1 (21.) Winter, 3:1 (29.) Maier, 3:2 (90.+3) Beha. – Z: 130. – SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

