Top-Elf der Bezirksliga, Teil 4 (Stürmer): Die Trainergilde der Fußball-Bezirksliga lässt bei der Wahl des besten Stürmers im Jahr 2021 keine Zweifel aufkommen. Zehn der 16 möglichen Stimmen holte sich Nexhdet Gusturanaj vom FC Tiengen 08. Mit 25 Toren führt der 32-Jährige auch die Torjägerliste klar an.

Fußball-Bezirksliga: – Wie schon in der vergangenen Saison wurden die Fußballer vom Südbadischen Fußballverband (SBFV) in diesem Winter erneut vorzeitig in die Pause geschickt. Im Unterschied zum Herbst 2020 spielte die Bezirksliga die