Beide Teams in Unterzahl: TSV Konstanz verliert 1:4 gegen FC RW Salem. Mit Videos!

Die Gäste aus Salem gingen in der ersten Hälfte in Führung, der Ausgleich folgte lange nach dem Pausenpfiff. Mit drei Toren in drei Minuten drehte der FCRW ab der 88. Minute die Partie zum 4:1-Sieg.