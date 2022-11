Fußball-Bezirksliga: Türk. SV Konstanz – SV Deggenhausertal 2:4 (0:3). – In einem guten Bezirksligaspiel, in dem es für die Einheimischen um viel ging, empfing der TSV Konstanz die Gäste aus dem Deggenhausertal.Doch schon in der zweiten