vor 1 Stunde AFP Eschweiler Polizei nimmt 13 Kohlegegner nach Blockaden am Kraftwerk Weisweiler fest

Ein gutes Dutzend Kohlegegner hat am Mittwoch in einem Braunkohlekraftwerk im Rheinland Bagger und Förderbänder besetzt. Durch die Aktion vermummter Aktivisten wurde der Betrieb des Kraftwerks in Eschweiler-Weisweiler gestört, wie die Polizei in Aachen mitteilte.