Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen – dieser uralte, mittlerweile arg strapazierte Spruch wird in den Konstanzer Strandbädern mit Leben gefüllt.

Wer die Möglichkeit hat, nach Feierabend oder am Wochenende nach einem Sprung in den See ein Viertele, eine Pizza oder einen doppelten Espresso in einem Strandbad-Bistro zu genießen, spürt jedes Mal von Neuem, in welchem Kleinod er oder sie lebt.

Die gute Nachricht: Es geht wieder los!

Und jetzt, da der Frühling langsam, aber sicher die Oberhand gewinnt und den Winter verjagt, öffnen die Strandbäder und ihre Bistros wieder.

Offiziell beginnt die Badesaison am 27. Mai und Sie dauert bis 10. September – doch die Areale sind auch jetzt schon zugänglich und die Bistros geöffnet. Noch ist der See mit knapp über 10 Grad für die meisten zu kalt zum baden – doch die steigenden Lufttemperaturen laden zum Verweilen auf den sonnigen Terrassen der Bistros ein.

Hier finden Sie den Überblick über Angebote und Öffnungszeiten – und der Hincooker gibt Tipps für Ihren Besuch:

Strandbad-Restaurant Dingelsdorf

Natascha Burghardt und ihr Lebensgefährte Thomas Krieg. | Bild: Andi Schuler

Öffnungszeiten (bei guter Witterung): seit Ostern täglich von 11 bis 21 Uhr

Saison 2023: Natascha Burghardt hat den Kiosk in den vergangenen Jahren trotz der Corona-Querelen kontinuierlich zu einem Strandbad-Restaurant mit einer beachtlichen Karte und einer Chill-Out-Cocktail-Lounge ausgebaut.

„Wir setzen auch in diesem Jahr konsequent auf die Mischung aus Trendfood und typischem Strandbad-Essen“, sagt die Unternehmerin. „Dazu wird es regelmäßig Konzerte, Beach Partys und italienische Nächte geben.“

Csanett Nemeth und Gabor Arnold unterstützen Burghardt erneut als Saisonmitarbeiter in Küche und Service. „Wir sind sowieso mit Personal ganz gut aufgestellt, könnten aber noch einen Koch sehr gut gebrauchen“, so Natascha Burghardt.

Einschätzung vom Hincooker: Neben Klassikern wie Wurstsalat, Bratwurst mit Pommes oder selbst gemachten Burgern gibt es im Strandbad Dingelsdorf Pizza aus dem Steinofen, Flammkuchen oder diverse Salate. Auch die Getränkeauswahl erinnert neben den Klassikern wie Bier, Wein, Schorle oder Kaffee an Urlaub im Süden: Kiwi-Lime-Bowle mit Zitronengras oder Mango Gin Tonic finden sich nicht in jedem Strandbad-Bistro.

Strandbadkiosk Litzelstetten

Samran und Oliver Krüger auf der Terrasse ihres Strandbadkiosks. | Bild: Schuler, Andreas

Öffnungszeiten (bei guter Witterung): Ab 22. April täglich von 10 bis ca. 22 Uhr

Saison 2023: „So spät wie in diesem Jahr habe ich in 21 Jahren noch nie geöffnet“, sagt Pächter Oliver Krüger. Und: „Hoffentlich wird der Sommer so schön wie 2022.“ Neben der Terrasse wird er erneut den kleinen geteerten Weg sowie die angrenzende Wiese neben dem Hauptgebäude im Strandbad Litzelstetten bestuhlen. „Das hat sich bewährt während Corona“, erklärt er.

Kopfschmerzen bereitet ihm noch die personelle Situation. „Wir suchen noch Mitarbeiter für die Küche. Sollten wir niemanden finden, müssen wir das Programm etwas abspecken. Ich kann meiner Frau auf keinen Fall zehn verschiedene Essen zumuten bei 160 Sitzplätzen. Dann öffnen wir an manchen Tagen eben nur den Würstle- und Pommes-Stand. Das mussten wir auch 2022 so handhaben.“

Einschätzung vom Hincooker: Oliver Krüger setzt auf die Kochkünste seiner Frau Samran, die aus Thailand stammt: Das Curry im Strandbad Litzelstetten ist legendär. Daneben gibt es klassische Gerichte, die man an ausgedehnten Badetagen mit der Familie oder abends nach Feierabend bei einem Viertele oder einer kühlen Halben genießen kann: Currywurst, Käsespätzle, Fischknusperle oder Pommes Frites. Der Blick von der Terrasse hinab zum Wasser und hinüber auf die andere Seeseite weckt Urlaubsgefühle.

Konstanzer Strandbäder: Neuerungen, Aufsichtspersonal, Badesaison und mehr Die Stadtwerke Konstanz informieren über die bevorstehende Badesaison in den Strandbädern der Stadt. „Im Strandbad Horn wird der neue Sand- und Matschplatz zur Saison fertig. Die Bäder Gesellschaft Konstanz investiert in ihn rund 140.000 Euro“, schreibt Pressesprecher Josef Siebler. Die Anwesenheit des Aufsichtspersonals in den Strandbädern sei während der Badesaison bis September witterungsabhängig geregelt. Wichtig: Bei schlechter Witterung steht das Personal nicht zur Verfügung. Die Anwesenheit der Aufsicht in der Zeit von 11 bis 19 Uhr wird durch das Hissen der weißen Konstanzer Bäderflagge am Strand angezeigt, die Abwesenheit der Aufsicht durch die rote Bäderflagge. Die DLRG unterstützt die Bädergesellschaft an den Wochenenden im Strandbad Horn. „Wir suchen noch Rettungsschwimmer, die für die Dauer der Saison oder darüber hinaus in Vollzeit für uns arbeiten“, so Josef Siebler. In den Strandbädern beginnt die Saison am Pfingstsamstag, 27. Mai. Sie dauert bis 10. September. Die Gastronomien der Strandbäder haben für die Bädergesellschaft eine große Bedeutung. Josef Siebler: „Sie sind ein bedeutendes Serviceangebot für unsere Badegäste. Für viele Gäste gehören zu einem Badeaufenthalt ein gutes Essen, Getränke oder ein Eis dazu. Die Rheinterrasse wurde zur letzten Saison hin vom Pächter mit Unterstützung der Bädergesellschaft grundlegend saniert und der Freisitz erweitert. Ansonsten entwickelt die Pächterin im Strandbad Dingelsdorf Ihr Angebot stetig weiter.“

Restaurant und Kiosk Hörnle

Ibrahim Yildirim führt seit 2021 Restaurant und Kiosk im Strandbad Hörnle. | Bild: Schuler, Andreas

Öffnungszeiten:

Restaurant: täglich außer Montag von 11 Uhr bis 19 Uhr, ab 1. Mai täglich 10 bis 21 Uhr

täglich außer Montag von 11 Uhr bis 19 Uhr, ab 1. Mai täglich 10 bis 21 Uhr Kiosk: täglich außer Montag von 10 Uhr bis 19 Uhr (bei guter Witterung), ab 1. Mai täglich 8 bis 21 Uhr

Saison 2023: Ibrahim Yildirim hat die Gastronomie am Hörnle 2021 übernommen – mitten in der Pandemie. Dabei half ihm seine große Erfahrung: Der 52-Jährige war sowohl im Freibad Stockach, im Singener Aach-Bad und im Strandbad auf der Mettnau Pächter, entweder alleine oder mit seiner Frau. Dazu war er einige Jahre Gastronom in Andalusien.

Im Restaurant gibt es seither klassische türkische Küche mit Börek, Pide oder Nudeln, aber auch gut-bürgerliche Gerichte wie Fischknusperle, Schnitzel, Salate oder natürlich Eis. Am Kiosk finden Badegäste Currywurst mit Pommes frites, Bier, Fruchtschorle, Kaffee, Eis oder Schokomuffins – und auch türkische Gerichte. Dazu stehen hier Biertische und Bierbänke zur Verfügung.

„Ich benötige unbedingt noch Köche und suche derzeit verstärkt in der Türkei, damit die türkischen Gerichte richtig authentisch sind“, sagt Ibrahim Yilridim. Auch im Service braucht er noch Verstärkung. 2022 musste er einen Monat auf Selbstbedienung umstellen, „und darauf möchte ich gerne in diesem Jahr verzichten“.

Einschätzung vom Hincooker: Das Hörnle ist das Hörnle ist das Hörnle. Eigentlich hat jeder Konstanzer Kindheitserinnerungen an dieses Strandbad und die dortige Gastronomie. Seit dem großen Umbau ist mit der Terrasse zum See einer der schönsten Plätze der Region entstanden. Der Kiosk bietet viele Gerichte, für jeden ist etwas dabei – genau wie im Restaurant.

Restaurant und Kiosk Ufer 39, Strandbad Wallhausen

Im Strandbad Wallhausen erwartet das Ufer 39 seine Gäste | Bild: Nikolaj Schutzbach

Öffnungszeiten:

Restaurant: Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch bis Sonntag 12 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr), ab 1. Mai Montag Ruhetag (ausgenommen Feiertage) Dienstag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch bis Sonntag 12 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr), ab 1. Mai Montag Ruhetag (ausgenommen Feiertage) Dienstag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr) Kiosk: ab Badewetter (geplant ab Pfingsten, je nach Wetter schon früher) täglich 11 bis 18/19 Uhr – abhängig von der personellen Situation; gegebenenfalls Montag Ruhetag

Saison 2023: Das Restaurant am Strandbad Wallhausen bietet bürgerliche bis gehobene Küche: frische Salate, Zwiebelrostbraten, Zanderfilet, geschmelzte Maultaschen oder eine ordentliche Auswahl an selbst gemachten Flammkuchen. Die Zutaten sind laut Besitzer Felix Grintsch saisonal und regional.

Neben dem Restaurant mit Terrasse gibt es einen Kiosk, an dem sich Gäste des Strandbades mit typischen Imbiss-Produkten stärken können: Pommes, Currywurst, Bratwurst, Frikadellen, Bier, Radler, Apfelschorle, Kaffee oder Eis. Die Speisen sind hausgemacht inklusive der Soße für die Currywurst. Der Kiosk wird nur bei schönem Badewetter betrieben.

„Wir sind noch auf der intensiven Suche nach Personal für Küche und Service im Restaurant sowie für den Kiosk“, sagt Felix Grintsch, der davon auch sein Angebot abhängig machen muss. „Den Kiosk würden wir spätestens ab Pfingsten gerne jeden Tag öffnen. Aber dafür benötigen wir Schüler oder Studenten, die uns helfen.“

Einschätzung vom Hincooker: Sonne, See, gekühlte Getränke, einen Imbiss oder ein Eis am Kiosk holen – und am Abend auf der Terrasse des Restaurants gut-bürgerlich essen. So sieht ein perfekter Badetag mit Familie aus. Und im Strandbad Wallhausen gibt‘s alles, was es dafür braucht. Das Gesamtprogramm stimmt – nicht nur für Familien mit Kindern.