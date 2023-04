1. Apfelpreise sinken dramatisch: Droht den Obstbauern am Bodensee das Aus?

Schon lange klagen die Landwirte über ihre schwierige Situation. Doch in diesem Jahr kommen Faktoren zusammen, die tatsächlich das Aus für manche Obstbauern am Bodensee einleiten könnten. Denn die Äpfel sind billig wie selten.

Dass immer mehr ausländische Billig-Produzenten auf den deutschen Markt drängen, ist nur ein Grund. Worum es genau geht und was zwei Obstbauern am Bodensee sagen, lesen Sie hier.

Christoph Schmal und Bertram Ledergerber vom Gut Bodman. | Bild: Mario Wössner

2. Großbrand in Überlingen: Knapp an der Katastrophe vorbei

Nach einem Großbrand in der Altstadt und einer Nacht voller Schrecken in dieser Woche kann Überlingen aufatmen. Gegen 21 Uhr an diesem Dienstagabend wird das Feuer in einem Dachstuhl entdeckt. Ein Großaufgebot rückt aus – und kann eine Katastrophe verhindern in der Altstadt, in der die Häuser dicht an dicht stehen.

„Das hätte ein Desaster werden können“, sagt Gastwirt Michael Jeckel, der die Löscharbeiten von seinem Schlafzimmer aus beobachtet, von dem aus er über die Dächer von Überlingen blickt. Bilder und Videos zeigen das ganze Ausmaß des Brandes. Doch es gibt keine Verletzten – auch unter den Helfern nicht.

Über zwei Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr den Dachstuhlbrand an der Hofstatt in Überlingen. | Bild: Ulrich Krezdorn

3. Baustellen-Ärger für Bahnfahrer: Strecken nach Karlsruhe und Stuttgart lange gesperrt

Erst die Schwarzwaldbahn, dann die Gäubahn: Ab jetzt und bis weit in den Herbst hinein ist Südbaden fast immer auf einer Strecke vom Norden abgeschnitten.

Die Bahn macht in dieser Zeit zahlreiche Baustellen auf. Auf Touristen, die an den See wollen, kommen ebenso große Behinderungen zu wie auf Einheimische, die Richtung Norden fahren möchten.

Was wann wo gemacht wird, welche Auswirkungen das hat und welche Alternativen es gibt, lesen Sie hier.

Die Gäubahn ist von Sperrungen besonders betroffen, hier ein Bild von der Einöd-Talbrücke bei Hattingen. | Bild: Felix Kästle, dpa

4. Owingen als Bühne für Schwurbler? Warum der Bürgermeister das nicht verhindert

Im kleinen Ort Owingen schlagen die Wogen hoch: Am 15. April kommt Wolfgang Wodarg in die Gemeinde am Bodensee.

Bereits im September vergangenen Jahres holte die Veranstalterin den als Verschwörungstheoretiker kritisierten Daniele Ganser nach Owingen. Nicht nur von den „Omas gegen Rechts“ kommt Kritik. Der Bürgermeister könnte den Auftritt verhindern – doch er sieht in der Meinungsfreiheit das höhere Gut. Alles zu der Debatte lesen Sie hier.

Es gebe viele andere schöne Themen, über die man im Zusammenhang mit Owingen berichten könne, findet Bürgermeister Hendrik Wengert. | Bild: Stefan Hilser/Hanspeter Walter/Montage: Isabelle Graef

5. Kommt nach der Cannabis-Legalisierung der Kiff-Tourismus aus der Schweiz?

Die neuen Cannabis-Pläne der Bundesregierung lösen Sorgen im Südwesten aus. Das Konzept der Ampel-Koalition sieht vor, dass nicht-gewinnorientierte Vereine mit maximal 500 Mitgliedern gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben dürfen.

Nicht nur Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz meldet sich zu Wort: „Wir werden im Grenzraum dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine hohe Anzahl an solchen – in Frankreich nicht erlaubten – Social-Clubs bekommen“. Auch in den Schweiz-nahen Regionen gibt es Sorgen. Kommt es bald zum Kiff-Tourismus? Mehr dazu lesen Sie hier. (sk)