Viele Menschen in Baden-Württemberg wissen es: Auf diese Landtagswahl kommt es an. Denn gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, wer die Interessen der Bürger in Stuttgart vertritt. Ob Impfstrategie oder Kita-Öffnung, Einzelhandel oder Schule, Kultur oder Kliniken – viele Weichenstellungen werden im Land getroffen. Zugleich stellen sich die Bürger aber auch die Frage: Wen soll ich bloß wählen? Was für Menschen stehen am 14. März auf dem Stimmzettel?

Eine einmalige Unterstützung bietet hier ab dem heutigen Donnerstag die SÜDKURIER-Wahlarena. Für sechs Wahlkreise im Südwesten hat unsere Redaktion die Bewerber der im Landtag vertretenen Parteien nach Konstanz eingeladen. Im zu einem Fernsehstudio umgerüsteten Saal des Theaters wurde leidenschaftlich diskutiert, und die Unterschiede zwischen den Personen und den Positionen sind so deutlich geworden wie in wohl keinem anderen Diskussionsformat. In vielen Wahlkreisen markiert die SÜDKURIER-Wahlarena sogar das einzige persönliche Aufeinandertreffen der Kandidaten.

Die Bewerber des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen stellten sich den Fragen von Stephanie Jakober und Guy Simon vom SÜDKURIER. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Weil Podiumsdiskussionen vor Publikum aus Corona-Gründen nicht möglich sind, wurden die Debatten unter Wahrung aller behördlicher Hygieneregeln auf Video aufgezeichnet. Die Filme beantworten viele Fragen, zum Beispiel: Was sind die Positionen der Bewerber und wie gut können sie diese vertreten? Wie bewähren sie sich im politischen Schlagabtausch, und können sie auch spontan reagieren? Wie weit es ist her mit grün-schwarzer Einmütigkeit, und hat die Opposition außer Kritik auch Konzepte auf Lager?

Für jeden Wahlkreis eine Runde

Moderiert von SÜDKURIER-Redakteuren aus der jeweiligen Region, sprachen in Konstanz die Direktkandidaten von Grünen, CDU, AfD, SPD und FDP aus den Wahlkreisen Bodensee, Sigmaringen, Tuttlingen-Donaueschingen, Konstanz, Singen und Waldshut über den Umgang mit der Corona-Pandemie und weit mehr. Die Wahlarena für Villingen-Schwenningen steht ab Freitag ebenfalls auf SK on Air, der Mediathek des SÜDKURIER, bereit.

In allen Runden debattierten die Kandidaten leidenschaftlich aber fair über die Frage „Sind wir noch Musterländle, und welche Politiker braucht das Land?“ Bei der Bewertung der Corona-Politik des Landes zeigten sich große Differenzen zwischen den Grünen-Kandidaten, manchen CDU-Bewerbern und den Vertretern der Opposition. Zudem standen die Themen Bildung, Wirtschaft und Umwelt im Vordergrund. Jede der Sendungen ist etwa 80 Minuten lang. Abonnenten haben ab sofort und bis zum Wahlsonntag unbegrenzten Zugriff – und egal, ob sie schon jetzt per Brief oder erst am 14. März an der Urne wählen: Die oft so schwierige Wahlentscheidung sollte dank der SÜDKURIER-Wahlarena auf jeden Fall leichter fallen.

