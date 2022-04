Die Sonne scheint vor den Feiertagen: Die Temperatur soll diese Woche im Südwesten bis auf 25 Grad steigen – allerdings schon am Mittwoch. Das Wetter zur Ostereiersuche dagegen könnte wechselhaft ausfallen, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Stauprognose Endlich wieder Osterurlaub? Auf diesen Autobahnen drohen lange Staus Das könnte Sie auch interessieren

Etwas Sonne und dichtere Quellwolken wechseln sich den Angaben zufolge am Karfreitag und Ostersamstag ab, vom Schwarzwald bis zum Bodensee gibt es vor allem am Freitag noch örtliche Schauer. Richtung Oberrhein sei es freundlicher, sagt ein Sprecher.

Ostersonntag und Ostermontag mit Sonne und ohne Saharastaub

Das bessere Wetter für Ausflüge und Eichersuche gibt es dann Ostersonntag und Ostermontag – laut Prognosen scheint oft die Sonne und es bleibt durchweg trocken.

Die Temperaturen dazu liegen im moderaten Bereich: Auf den Höhen des Schwarzwalds werden um die 14 Grad erreicht, am Bodensee sind es etwa 18 Grad. „Wer die Wärme liebt, sollte seinen Ausflug in Richtung Oberrhein planen, dort sind auch Höchstwerte von knapp über 20 Grad drin“, so der Experte.

Saharastaub wird die Region an den Feiertagen nicht mehr beschäftigen. | Bild: Philipp von Ditfurth

Und Saharastaub? Der sei an Ostern kein Thema mehr, der werde durch die Regenschauer und Gewitter am Gründonnerstag ausgewaschen.