In der Region wird es wieder sehr heiß: Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für den Hochrhein, den Bodensee und den Schwarzwald. Wie Marco Puckert erläutert, erwartet die Menschen in Südbaden in den kommenden Tagen ein Hochdruckwetter mit äußerst sommerlichen Temperaturen.

Hitzewellte am Bodensee, Hochrhein und im Schwarzwald

Nachdem die Städte entlang des Bodensees bereits am Dienstag bis zu 27 Grad erreichen, steigen die Temperaturen ab dann täglich. „Am Mittwoch liegen wir schon bei 30 Grad und drüber“, sagt der Mitarbeiter des Deutschen Wetterdiensts in Stuttgart. Wolken gibt es kaum. Damit aber sei der Höhepunkt der Woche noch nicht erreicht.

Heiße Tage stehen der Region bevor. Wohl dem also, der bei diesen Temperaturen in den Bodensee springen kann, wie hier ein Badegast in Überlingen. | Bild: Felix Kästle

Heißester Tag wird demnach der Donnerstag: Hier liegen die Werte bei 34 Grad am Hochrhein, besonders zwischen Basel und Rheinfelden. Der Schwarzwald muss selbst in den Bergregionen ab 800 Höhenmetern mit annähernd 30 Grad rechnen. Auf der Feldbergspitze klettern die Temperaturen auf 21 Grad und mehr.

Erst zum Freitag hin wird es etwas windiger, wenn auch die Abkühlung kaum spürbar sein dürfte. Dann zieht laut Marco Puckert eine schwache Tieffront über Süddeutschland hinweg, die einen Schwall kühlerer Luft mitbringt. „Kalt wird es aber nicht“, bekräftigt der Mitarbeiter des Deutschen Wetterdiensts. Auch mit Regen sei nicht zu rechnen. „Allenfalls in Alpennähe können ein paar Tropfen fallen.“

Trockenheit in Südbaden wohl mindestens bis Monatsende

Angesichts dieser Trockenheit, die wohl mindestens bis Monatsende anhalten wird, warnt der Deutsche Wetterdienst vielerorts vor Waldbrandgefahr. Die liegt im Westen den Angaben zufolge am Dienstag gebietsweise bei Stufe 4 von 5. Und Vorsicht: Für Mittwoch prognostizieren Experten eine noch höhere Gefahr.

Steigen wird vor allem im Westen in den kommenden Tagen auch die Gefährdung durch UV-Strahlung. Wer sich also in der Sonne bewegt, sollte am besten Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor nutzen.