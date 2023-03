Ein weiterer Tag zieht ins Feld ohne ein Zeichen von Jasmin M. – seit nunmehr elf Tagen wird die 21-Jährige aus Eigeltingen-Heudorf vermisst, seit einer Woche bittet die Konstanzer Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise.

Am Mittwoch kam es zu einer weiteren großangelegten Suchaktion: An mehreren Orten in Radolfzell sucht die Polizei ab dem Vormittag nach der jungen Frau. Nahe des Untersees war vor einigen Tagen bereits ihr Auto gefunden worden. Hinter dem Spa-Resort Bora durchkämmen Einsatzkräfte eine Grünfläche, sichern mögliche Spuren in Plastiktüten, markieren abgegangenes Gelände.

Großeinsatz am Bodenseeufer

Ein paar hundert Meter weiter Richtung Moos durchsuchen weitere Polizisten das Gelände. Zweimal kommt es zu Aufregung: Mutmaßlich ein neuer Hinweis führt einen kleinen Suchtrupp weiter in Richtung Ortsausgang – doch auch hier haben die Beamten keinen Erfolg. Eine Polizeidrohne fliegt lange am Ufer und an der Aachmündung entlang, um den Flachwasserbereich zu kontrollieren. Ergebnislos. Irgendwann wird die Drohne eingepackt.

Später ist ein Martinshorn zu hören, ein Krankenwagen nähert sich. Wurde er dazu gerufen? Die Polizei erteilt schnell eine Absage – der Krankenwagen hat mit der Suche nichts zu tun.

Am frühen Nachmittag werden beide Einsatztrupps zusammengezogen, zwölf Einsatzfahrzeuge stehen jetzt am Bodenseeufer. Die Beamten erschließen weiteres Gelände, finden aber wieder nichts. Kurz nach 15 Uhr brechen sie ab, neue Suchfelder würden in die Abenddämmerung führen. Am Donnerstag wird die Suche in Radolfzell fortgesetzt, sagt der Konstanzer Polizeisprecher Marcel Ferraro dem SÜDKURIER.

Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zusammengezogen. | Bild: Jann-Luca Künßberg

Polizei sucht bereits seit Sonntag

Bereits am Sonntag hatte die Polizei ihre Suche begonnen. Am Montag wurde der Einsatz dann deutlich ausgeweitet, mit Verstärkung der Bereitschaftspolizei durchforsteten etwa 50 Beamte ein Waldstück in der Nähe des Wohnorts von Jasmin M. Am Dienstag war dann ein neues Gelände im Ortsteil Guggenhausen nahe der Straße zwischen Eigeltingen und Heudorf in den Fokus geraten. Ursprünglich sollte am Mittwoch weiter in der Wohnortnähe gesucht werden – offenbar neue Hinweise führten die Polizei schließlich nach Radolfzell.

Das Konstanzer Präsidium bittet weiterhin mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise in dem Fall, die von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen werden.

Jasmin M. ist circa 1,52 Meter groß, 21 Jahre alt und hat laut polizeilicher Personenbeschreibung schulterlange, dunkelblonde Haare und blaugraue Augen. Außerdem trägt Jasmin M. ein auffälliges Nasen-Piercing, genannt Septum.