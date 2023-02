„Hoffentlich kommt sie unverletzt und gesund wieder nach Hause“, schreibt eine Frau unter den Fahndungsaufruf des Konstanzer Polizeipräsidiums in einem sozialen Netzwerk. Eine andere: „Unfassbar, nicht schon wieder. Was ist zurzeit nur los?“

Die 21-jährige Jasmin M. ist seit 19. Februar verschwunden. Nun konnte die Polizei ihren schwarzen Toyota Corolla in Radolfzell sicherstellen. Links unten ein Waldstück bei Eigeltingen-Heudorf. | Bild: Collage Südkurier/Polizei

Seit mehr als einer Woche ist die 21-jährige Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf wie vom Erdboden verschluckt.

Erst ein Monat zuvor hatte die Geschichte der 24-jährigen Sabrina P. aus Stockach die Region und das weitere Umland erschüttert. Die gebürtige Konstanzerin und Mutter von zwei kleinen Kindern war nach tagelanger Suche nahe ihrer Wohnung am Stockacher Stadtwall tot entdeckt worden. Als dringend tatverdächtig gilt ihr 22-jähriger Partner, der in U-Haft sitzt.

Auto nahe des Sees gefunden

Nun gibt es im Fall der Vermissten Jasmin M. die ersten Ermittlungserfolge der Polizei. Wie der SÜDKURIER erfahren hat, konnte die Kripo bereits vor einigen Tagen den Wagen der gebürtigen Hilzingerin auf einem Parkplatz in Radolfzell nahe des Untersees sicherstellen.

Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium Konstanz bestätigt auf Anfrage den Fund des schwarzen Toyota Corolla mit Konstanzer Kennzeichen, zu Ort und Zeitpunkt äußert er sich nicht.

Marcel Ferraro, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz | Bild: privat

Außerdem meldete eine Augenzeugin am Sonntagnachmittag in einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk einen „Polizei-Großeinsatz zwischen Heudorf und Guggenhausen“ in der Gemeinde Eigeltingen. Es sei eine „Suche im Wald“ in Gang – genau zwischen dem letzten Wohnort von Jasmin M. und dem drei Kilometer weiter südlich gelegenen Weiler Guggenhausen.

Erste Suchaktion und weitere geplant

Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt das Führungs- und Lagezentrum des Konstanzer Polizeipräsidiums: „Es hat einen Einsatz am Sonntag in Eigeltingen gegeben.“ Laut Polizeisprecher Marcel Ferraro habe es sich um eine „kleinere Suchaktion“ nach der vermissten 21-jährigen Jasmin M. gehandelt.

„Wie in jedem Vermisstenfall haben wir mehrere Hinweise erhalten, darunter einen auf eine Örtlichkeit im Wald“, sagt Ferraro. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Kripo habe Zeugen, darunter Verwandte und Bekannte der Verschwundenen, befragt und alle Hinweise ausgewertet.

Gefunden hätten die Beamten bei der kleineren Suchaktion noch nichts, sagt der Polizeisprecher. Das Waldstück sei größer als angenommen. Aus diesem Grund ist voraussichtlich für Montag eine größere Suchaktion geplant.

Verbrechen oder Unglück?

Seit Sonntag, 19. Februar, ist Jasmin M. weder für ihre Familie noch ihre Freunde erreichbar. Ihre Verwandten haben sie daher als vermisst gemeldet. Drei Tage später informierte das Konstanzer Polizeipräsidium die Öffentlichkeit und bat um Hinweise zur verschwundenen 21-Jährigen.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen ist oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, teilte die Polizei mit. Als mögliche „Tatzeit“ wird der 19. Januar, 17.30 Uhr, angegeben. Laut SÜDKURIER-Informationen ist ein Verbrechen nicht auszuschließen.

Die 21 Jahre alte Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf wird vermisst. Sie stammt ursprünglich aus Hilzingen. | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Erste Ermittlungen der Kripo an der Wohnanschrift sowie im näheren Umfeld der 21-Jährigen hatten zunächst keine plausible Erklärung ergeben, warum Jasmin M. plötzlich nicht mehr erreichbar ist. Laut den Ermittlern soll die junge Frau alleine in ihrer Wohnung in Eigeltingen-Heudorf gelebt haben.

Auffälliges Nasenpiercing

Auch weiterhin ersucht das Konstanzer Polizeipräsidium mögliche Zeuginnen und Zeugen in dem Fall um Hinweise, die von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen werden. Jasmin M. ist zirka 1,52 Meter groß, 21 Jahre alt und hat laut polizeilicher Personenbeschreibung schulterlange, dunkelblonde Haare und blaugraue Augen.

Das Foto der Vermissten, das die Polizei als erstes zusammen mit der Meldung veröffentlicht hat, zeigte die junge Frau noch mit brünetten Haaren. Inzwischen wurde noch ein zweites Foto der Vermissten veröffentlicht, dass sie mit der aktuellen, dunkelblonden Haarfarbe zeigt. Außerdem trägt Jasmin M. ein auffälliges Nasen-Piercing, genannt Septum.