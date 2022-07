Baden-Württemberg vor 1 Stunde

Trauerzug in Altshausen für Carl Herzog von Württemberg

Angehörige verabschiedeten sich von dem ehemaligen Oberhaupt des Hauses Württemberg. Die Trauerfeier findet am Samstag, 2. Juli, in der Schloss- und Pfarrkirche in Altshausen statt.