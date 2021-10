Das Sturmtief „Ignatz“ hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Für den Südwesten warnt die Unwetterzentrale vor allem für den Hochrhein und Schwarzwald vor Orkanböen in höheren Lagen.

Am Bodensee ist der Katamaranverkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen wetterbedingt eingestellt.

So ist die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis

Auf Anfrage des SÜDKURIER erläutert der Sprecher des Polizeipräsidiums, Jörg-Dieter Kluge, die Lage am Morgen. Es habe im Kreisgebiet zahlreiche Bäume entwurzelt, Meldungen zu Störungen der Verkehrslage gebe es keine. Heißt: Sowohl die Züge wie auch die Schulbusse scheinen freie Fahrt zu haben.

Entwurzelte Bäume wurden der Polizei aus Triberg und St. Georgen gemeldet. Auch in Villingen und in Richtung Mönchweiler kam es nach Angaben des Polizeisprechers zu umgestürzten Bäumen.

In allen Fällen seien die Routen wieder frei. Der Schwarzwald-Baar-Kreis sei die hauptbetroffene Region im Präsidiumsbereich, so Kluge. Mehr zur aktuellen Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis und den Entwicklungen lesen Sie hier.

Deutsche Bahn warnt vor möglichen Zugausfällen

Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Deutsche Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms. Allerdings lagen am Morgen noch keine Meldungen über tatsächliche Störungen im Bahnverkehr vor.

In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten. „Kurzlebige Tornados“ seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad. (sk / dpa)