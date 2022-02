Mit Stiefeln und Regenmantel sollten sich all diejenigen rüsten, die in den kommenden Tagen das Haus verlassen wollen – oder besser gleich daheim bleiben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Baden-Württemberg, die auch Teile der Region erreichen.

Grund für die aktuelle Wetterlage ist ein Tiefdruckkomplex, der von Großbritannien bis in den Nordatlantik reicht. Marco Puckert ist Mitarbeiter des Deutschen Wetterdiensts in Stuttgart, er spricht von einer „lebhaften Strömung“, in die auch Wetterfronten, also Regengebiete, eingegliedert sind.

Schauer und Gewitter sind demnach in Baden-Württemberg immer wieder möglich. Im Flachland fegt dazu mäßiger bis frischer Südwestwind hindurch, während es im Gipfelgebiet noch stürmischer zugehen kann.

Donnerstag, 17. Februar: Sturmböen am Bodensee

Was Bodensee und Schwarzwald betrifft, erwarten die Experten insgesamt zwei Höhepunkte bis zum Samstag. Der erste macht sich bereits in der Nacht zum Donnerstag und in den frühen Morgenstunden des Donnerstags bemerkbar. Hier sind laut Puckert vereinzelt Gewitter dabei, immer wieder kann es regnen. Dazu dreht der Wind mächtig auf. Am Bodensee sind schwere Sturmböen mit einer Stärke von bis zu 10 möglich, durch das Bergland des Schwarzwalds wirbeln indes teils schwere Orkanböen.

Da braut sich richtig was zusammen: Werden starke Stürme und Unwetter angekündigt, ist es mitunter besser, gar nicht erst loszufahren. | Bild: Marcel Kusch

„Im Verlauf des Tages löst sich das auf“, sagt der Experte. Der Wind lasse deutlich nach, in der Nacht zum Freitag bleibe es trocken. Der Freitag selbst sei nur locker bewölkt, mit 15 Grad werde es durchaus mild – bevor der Region in der folgenden Nacht der zweite Höhepunkt des Unwetters bevorsteht.

Freitag, 18. Februar: Orkanböen in Berglage des Schwarzwalds

„Der Wind nimmt zu“, sagt Marco Puckert. „Am Samstag gibt es dicke Orkanböen“, die mit einer Geschwindigkeit von mehr als 120 Stundenkilometer vor allem den Hochschwarzwald beuteln. Aber auch in Tiefenlage müssen sich die Menschen auf Sturmböen der Windstärke 9 gefasst machen, was einer Windgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern entsprechen kann. „Seien Sie vorsichtig“, rät der Experte deshalb. Es wird ungemütlich.

Insgesamt warnt der Deutsche Wetterdienst vor den Auswirkungen des Winds. Es bestehe eine extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume, heißt es. Es sei außerdem in den betroffenen Regionen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Angesichts prognostizierter Niederschläge, die unter anderem im Schwarzwald auf tauenden Schnee treffen, ist zudem mit einem Anstieg der Flüsse und kleinen Fließgewässer zu rechnen. Im Laufe des Samstags gewinnt die dynamische Wetterlage dann wieder an Stabilität. „Tagsüber lockert es auf“, sagt Marco Puckert. Dann sei es nur noch stellenweise windig.