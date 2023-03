Baden-Württemberg vor 2 Stunden Nach tödlicher Explosion in Stuttgart laufen die Ermittlungen zur Ursache Den ganzen Tag suchen die Einsatzkräfte in den Trümmern nach einer vermissten Frau – am Abend ist klar: Ein Mensch hat die Explosion in Stuttgart nicht überlebt. Doch was führte zu dem Unglück?

Feuerwehrleute stehen an einem zerstörten Wohnhaus in Stuttgart. Nach der verheerenden Explosion eines Wohnhauses mit einer Toten gehen die Arbeiten am Unglücksort weiter. | Bild: Marijan Murat/dpa