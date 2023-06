Schon am Sonntag ziehen die ersten Festivalbesucher vom Gelände des Southside in Neuhausen ob Eck und hinterlassen den übers Wochenende angefallenen Müll – teilweise an den dafür vorgesehenen Sammelstellen, teilweise wird er lieblos in den entstehenden Zeltlücken liegengelassen.

Im vergangenen Jahr zeigten Luftaufnahmen das Ausmaß am Montag nach Festivalende: Große Müllinseln über das Gelände verteilt. Der Veranstalter FKP Skorpio ist sich des Problems bewusst, weshalb er 2022 erhoben hat, wie viel Unrat die Besucher tatsächlich hinterlassen.

1,48 Kilogramm pro Tag und Kopf waren das auf dem Southside im vergangenen Jahr. Die Zahlen veröffentlichte FKP Skorpio Anfang des Jahres in einer Pressemitteilung und wies darauf hin, dass das nicht deutlich mehr sei, als der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Alltagsdurchschnitt von 1,3 Kilogramm.

Spendenkonzept gegen Müllberge

Um das Müllchaos einzudämmen hat FKP Skorpio schon 2022 ein Spendenkonzept eingeführt. „Trasholution“ heißt es – ein Wortspiel aus den Begriffen Trash (zu Deutsch: Müll) und Solution (Lösung). „Für jeden Müllsack, der von dir auf dem Southside Festival abgegeben wird, spenden wir 1 Euro an soziale Projekte aus der Region“, heißt es dazu auf der Website des Southside.

Wo am Sonntag Zeltlücken entstehen, bleibt häufig einiger Müll liegen – dabei spenden die Veranstalter seit vergangenem Jahr für jeden korrekt abgegebenen Müllsack 1 Euro an soziale Projekte in der Region. | Bild: Simon Conrads

Über einen Liveticker kann nachvollzogen werden, wie viele Müllsäcke bereits abgegeben wurden. Montagmittag, also nach Festivalende 2023, sind es 10.391. Meilensteine, also einzelne Spendenziele, werden nach jeweils 5.000 Säcken erreicht. Zwei Projekte werden also schon jetzt mit je 5000 Euro unterstützt: Einmal der Wünschewagen Baden-Württemberg, der sterbenskranken Menschen noch einmal an ihren Sehnsuchtsort bringt, und das Frauenhaus Tuttlingen.

Veranstalter ist zufrieden

Auf der Presse-Abschlusskonferenz des Festivals am Sonntagnachmittag äußerte sich Veranstalter Benjamin Hetzer zufrieden mit dem Konzept: „Wir sind sehr positiv gestimmt, was die aktuellen Zahlen angeht und hoffen, dass wir die Quote vom vergangenen Jahr steigern können.“

Nach Festivalende am Montag bekräftigt Jonas Rohde, Pressesprecher von FKP Skorpio, diese Einschätzung. Der Abbau laufe ebenfalls gut an. „Es ist noch einiges zu tun, aber die Abbauarbeiten gehen gut voran“, sagt Rohde.

Eine offizielle Statistik zum Müll gebe der Veranstalter dann erst in einigen Monaten heraus.