Der SÜDKURIER hatte es vergangene Woche bereits exklusiv berichtet, nun ist es offiziell: Der Zoll errichtet in Hüfingen ein Einsatztrainingszentrum. Der zuständige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Ralf Bösinger, bestätigt die Pläne. „In der Grenzregion zur Schweiz benötigen wir einen Standort, der für die Beschäftigten der Hauptzollämter Singen, Lörrach und Ulm sowie einzelne Standorte des Zollfahndungsdienstes gut erreichbar ist“, begründet er gegenüber dem SÜDKURIER die Entscheidung für die Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Grundstück – eine Industriebrache in der Hüfinger Hochstraße – biete durch seine Anbindungen an mehrere Bundesstraßen und durch die Nähe zur A81 „ideale Rahmenbedingungen“.

Reale Bedingungen sollen nachgestellt werden

Bösinger erklärt, dass auf der neuen Anlage möglichst praxisnahe Situationen trainiert werden sollen. „Die Einsatztrainingszentren sind daher als ein Komplex aus Raumschießanlagen, Sporthallen und Freiflächen geplant, die moderne Trainingsmöglichkeiten bieten“, sagt der gebürtige St. Georgener. Dazu sollen auch nachgestellte Gewerbe- und Wohnräume errichtet werden.

Rolf Bösinger (SPD) | Bild: Bundesfinanzministerium

Wie die Trainings ablaufen werden, kann Bösinger bereits recht detailliert aufschlüsseln: 140 Zöllner sollen gleichzeitig auf dem Gebäude trainieren können, jeweils werktags von 7 bis 19 Uhr. Klar ist, dass es bei Sicherheitstrainings auch einmal lauter werden kann – man werde aber auf Anwohner Rücksicht nehme und beispielsweise für Lärmschutz sorgen, verspricht Bösinger.

Noch nicht beziffern kann das Finanzministerium die Kosten für den Bau der Anlage. Sie soll auf 26.000 Quadratmetern entstehen, wie der SÜDKURIER schon vergangene Woche erfuhr. Und bis dort die ersten Einsatzkräfte trainieren können, wird es noch dauern. Man rechne damit, dass die geplanten Trainingszentren – deutschlandweit sollen noch zehn weitere entstehen – im Schnitt in rund fünf Jahren den Betrieb aufnehmen könnten, so Bösinger. In Baden-Württemberg soll in Eppingen im Kreis Heilbronn noch ein weiteres Zentrum entstehen.

Zöllner in Hüfinger Kneipen und Hotels?

Profitieren könnte von der Ansiedlung auch die Hüfinger Gastronomie und Hotellerie: Auf dem Zoll-Gelände solle es weder eine Kantine noch Übernachtungsmöglichkeiten geben, sagt der Staatssekretär. Zudem werden in Hüfingen Arbeitsplätze entstehen, rund 60 Zoll-Beschäftigte sollen die Trainings organisieren und abhalten.