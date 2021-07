Zoll vor 37 Minuten

Das Grundstück soll schon gekauft sein: Der Bund will in Hüfingen ein großes Trainingszentrum für den Zoll errichten

Im Schwarzwald-Baar-Kreis beginnt bald ein Großbauprojekt des Bundes: Nach SÜDKURIER-Informationen will der Zoll in Hüfingen ein Einsatztrainingszentrum errichten, 2000 Menschen sollen hier im Jahr geschult werden. Was hinter den Standortwahl steckt und was konkret entstehen soll.