Junge Mutter im Teufelskreis zwischen Kinderbetreuung und Arbeitssuche

Ewa Ziehm mit ihrer Tochte auf dem Spielplatz: Sie braucht einen Betreuungsplatz für ihr Kind, um sich wiederum eine Arbeit suchen zu können. | Bild: Sabine Busse

Ewa Ziehm will wieder arbeiten: Doch der jungen Mutter steht nach der Geburt ihrer Tochter kein Betreuungsplatz in Überlingen zu. Der Grund: Sie kann keinen Beschäftigungsnachweis vorweisen.

Außerdem kann sie sich nicht arbeitssuchend melden, weil sie keinen Betreuungsplatz für ihre Tochter hat. Wie es zu dieser Situation kam und wie sie möglicherweise aus dem Teufelskreis herauskommt – das erfahren Sie in diesem Artikel.

Fotoprojekt eines Villinger Altenheims macht auf Pflegenotstand aufmerksam

Ein Mann auf einem Krankenbett: Bei der Foto-Aktion „Sehen Sie hin!“ soll auf die Arbeit von Krankenpfleger aufmerksam gemacht werden. | Bild: Andreas Jorns

„Sehen Sie hin!“ heißt die Bilderreihe, die Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Bewohner der Parkresidenz am Germanswald in Villingen-Schwenningen aufgenommen haben.

Die Bilder zeigen „Was wäre, wenn es keine Pflegekräfte mehr gäbe und wir keine Zeit mehr für die Bewohner hätten?“, so die Beschreibung der Ausstellung. Hier können sie sich die Bilder anschauen.

Regierungspräsidium baggert Gaby Hauptmann in Allensbach an

Ein Bagger und anderes Schwergerät in Aktion am Seeufer: Die Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann empört sich über die Arbeiten an der Allensbacher Lände. | Bild: Gaby hauptmann

Die Autorin traute ihren Augen nicht: Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Freiburg wurde wenige Meter von ihrem Haus in Allensbach entfernt ein Uferstück abgetragen.

Sie war empört und wandte sich unter Einbezug ihrer Schreibfähigkeit in einer Mail an das Regierungspräsidium. Was in der Mail stand und wie das Regierungspräsidium die Aushubarbeiten erklärt, erfahren Sie in diesem Artikel.