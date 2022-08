Interview vor 1 Stunde

FDP-Politiker Rülke weiter gegen Tempolimit: „Hinterher heißt es Umfallerpartei“

Hans-Ulrich Rülke will Atomkraftwerke länger am Netz lassen. Ein Tempolimit kommt aber nicht in Frage, sagt er im Redaktionsgespräch. Gleichzeitig denkt er über Schiefergasvorkommen nahe des Bodensees nach.