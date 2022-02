Einiges lasse sich nun „im kleineren Feineren organisieren“, sagt Roland Wehrle von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) dem SÜDKURIER am Dienstagabend per Telefon. Der VSAN-Präsident hatte zuvor mit Vertretern anderer Narrenverbände und des Innen- sowie des Sozialministeriums per Videoschalte gesprochen.

Roland Wehrle, Präsident des VSAN (Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e.V.) | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Bereits vergangene Woche war klar, dass es nicht wie im vergangenen Jahr zu einem Totalausfall der Fasnacht kommen wird. So sind Veranstaltungen im Freien unter 2G-Regeln mit bis zu 3000 Teilnehmern erlaubt, unter 2G-Plus mit bis zu 6000. Untersagt bleiben zwar klassische Fasnachtsumzüge, aber stationäre Veranstaltungen wie Rathaussturm oder Narrenbaumstellen sind möglich.

Das sind die Regeln In geschlossenen Räumen dürfen konzert- oder theaterähnliche Veranstaltungen mit höchstens 50 Prozent der zugelassenen Kapazität durchgeführt werden. So heißt es in einem Schreiben des Sozialministeriums an die Narrenverbände. Und weiter: Die Obergrenze liege unter Einhaltung der 2G-Regeln bei 1500 Besuchern und Besucherinnen. Bringen Genesene und Geimpfte einen aktuellen Test mit (2G plus), seien bis zu 3000 Menschen erlaubt, heißt es weiter. Im Freien liegen die Obergrenzen entsprechend der Corona-Regeln für Stadt- und Volksfeste bei 3000 (2G) beziehungsweise 6000 (2G plus) Menschen. Voraussetzung seien feste, abgegrenzte Bereiche mit umfassenden Zugangskontrollen. „Clubähnliche“ Veranstaltungen, bei denen Besucher singen, tanzen und sich unkontrolliert durchmischen, sind dem Schreiben zufolge ebenso untersagt wie Fastnachtsumzüge. (dpa)

Und genau bei diesen stationären Veranstaltungen sollen auch sogenannte Einmärsche möglich sein, wie der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, nach der Sitzung mit den Narrenverbänden auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt.

Einmärsche der Narren sollen möglich sein

„Klassische Umzüge, wie wir sie kennen, sehen wir nach wie vor schwierig. Wir freuen uns aber, wenn die närrischen Veranstalter kreativ mit der Situation umgehen und sich Veranstaltungsformen überlegen, bei denen sie Brauchtum und Infektionsschutz unter einen Hut bringen“, so Lahr.

Vorstellbar sei etwa der von den Narrenverbänden vorgeschlagene Einmarsch auf einem abgegrenzten Platz unter kontrollierten Bedingungen, sprich Maskenpflicht und 2G-Regelung. Es gälten die Vorgaben der Corona-Verordnung. „Die konkrete Umsetzung müssen die Narrenveranstalter mit den Behörden vor Ort absprechen.“

VSAN-Präsident Roland Wehrle ist zuversichtlich, dass dies auch gelingen wird. Er empfehle den einzelnen Zünften, sowohl auf die Bürgermeister vor Ort zuzugehen, als auch mit den Gastronomen abzusprechen, was machbar sei.