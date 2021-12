Villingen-Schwenningen 23. November 2021, 10:41 Uhr

„Essen soll Spaß machen“: Die Nachsorgeklinik setzt mit ihrer Lehrküche auf intensive Ernährungsberatung

In der Lehrküche der Nachsorgeklinik in Tannheim liegt eine farbenfrohe Mischung aus vielerlei Obst- und Gemüsesorten parat. Das Thema Ernährung ist schon jetzt ein wichtiger Baustein der Arbeit an der Nachsorgeklinik.