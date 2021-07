von SK/dpa

Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag wird so spannend wie lange nicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Angela Merkel nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin abtritt. Wer wird ihr Nachfolger? CDU/CSU-Kandidat Armin Laschet oder Grünen-Hoffnung Annalena Baerbock? Und wie schneiden die Kandidaten aus dem Südwesten ab? Alle wichtigen Informationen zur Bundestagswahl 2021 im Überblick:

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Am 26. September 2021 haben die Deutschen die Wahl – an diesem Sonntag sind die Wahllokale bundesweit von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr am Abend geöffnet.

Wer darf wählen und wie ist der Ablauf?

Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, erhalten einige Wochen vor dem 26. September eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält etwa Wahltermin, Uhrzeiten und das zuständige Wahllokal. Hat man bis zum 21. Tag vor der Wahl keine solche Benachrichtigung erhalten, solle man sich bei seiner Gemeinde melden, so der Bundeswahlleiter. Für diejenigen, die im ihnen zugeordneten Wahllokal die Stimmen abgeben wollen, reicht es, mit Personalausweis oder Reisepass zu erscheinen. Die Wahlbenachrichtigung muss nicht zwingend mitgenommen werden.

Wie kann man Briefwahl beantragen?

Wer per Briefwahl abstimmen möchte, braucht einen Wahlschein und den Stimmzettel, auf dem später die Kreuze zu machen sind. Ein Antrag dafür liegt der Wahlbenachrichtigung bei. Man kann ihn aber auch per E-Mail stellen. In dem formlosen Antrag müssen Anschrift, Geburtsdatum und der vollständige Name genannt werden. Außerdem ist es möglich, die Unterlagen persönlich bei der Gemeinde abzuholen. Mehr Informationen zur Briefwahl finden Sie hier.

Wählt man die Kanzlerin oder den Kanzler direkt? Nein. Man stimmt für Abgeordnete, die wiederum später im Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen. CDU/CSU, SPD und Grüne haben diesmal eine Person als Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin benannt, die sie später im Parlament zur Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin aufstellen wollen – falls sie allein oder in einer Koalition eine Mehrheit im Bundestag haben. Die übrigen Parteien verzichten darauf. Sie gehen davon aus, dass sie nicht genug Stimmen erhalten, um an der Spitze der künftigen Regierung zu stehen. Wieso hat man zwei Stimmen? Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Meistens gehört er zu einer Partei, die das vorher festgelegt hat. Wer als Einzelperson antreten möchte, muss mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises sammeln, in dem sie kandidieren will.



Bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. In die Sitze, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, werden die Direktmandate aus den Erststimmen eingerechnet. Wer bekommt einen Sitz im Bundestag? Wer die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da aber das Parlament mindestens doppelt so viele Sitze hat, kommen daneben auch weitere Bewerber zum Zug. Deren Option: die Landesliste. Auf dieser hat jede Partei vor der Wahl auf Ebene der Bundesländer festgelegt, wen sie gern ins Parlament nach Berlin entsenden möchte. Diejenigen, die weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen.



In der Regel erhalten nur Parteien mit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen Sitze im Bundestag. Diese Sperrklausel soll eine zu starke Zersplitterung des Parlaments verhindern. Es gibt aber eine Ausnahme: Hat eine Partei über die Erststimmen mindestens drei Direktmandate gewonnen, bekommt sie auch für die Zweitstimmen Sitze – selbst wenn sie hier beispielsweise nur drei Prozent geholt hat. Warum sitzen immer unterschiedlich viele Abgeordnete im Parlament? Eigentlich sind 598 Sitze vorgesehen. Derzeit hat der Bundestag jedoch 709 Mitglieder. Wenn eine Partei (über die Erststimmen) mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze gemäß des Zweitstimmen-Anteils zustehen, entstehen Überhangmandate. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien gewahrt bleibt, bekommen diese entsprechend Ausgleichsmandate: Die Gesamtzahl wird so lange vergrößert, bis jede Partei genau den Anteil an Sitzen hat, der ihren Anteil an Zweitstimmen widerspiegelt.



Die Wahlrechts-Reform von 2020 soll indes ein weiteres Wachsen des Bundestags verhindern: Bei der kommenden Wahl werden Sitze nach einem ziemlich komplizierten Verfahren teilweise parteiintern zwischen den Mandaten für die Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Zudem werden bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen.

Wie viele Wahlkreise gibt es in Baden-Württemberg und der Region?

In Baden-Württemberg gibt es bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 38 Wahlkreise (Wahlkreise 258 bis 295).

Folgende Wahlkreise reichen in die SÜDKURIER-Region:

Wahlkreis 282 Lörrach – Müllheim mit

Landkreis Lörrach

Teile des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg)

Wahlkreis 285 Rottweil – Tuttlingen mit

Landkreis Rottweil

Landkreis Tuttlingen

Wahlkreis 286 Schwarzwald-Baar mit

Schwarzwald-Baar-Kreis

Teile des Ortenaukreises (Gutach, Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach)

Wahlkreis 287 Konstanz mit

Landkreis Konstanz

Wahlkreis 288 Waldshut mit

Landkreis Waldshut

Teile des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (Breitnau, Buchenbach, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt)

Wahlkreis 293 Bodensee mit

Bodenseekreis

Teile des Landkreises Sigmaringen (Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald)

Wahlkreis 295 Zollernalb – Sigmaringen mit

Teile des Landkreises Sigmaringen (Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt)

Teile des Zollernalbkreises (Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg)

Wer sind die Spitzenkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien in den Wahlkreisen der Region?

Wahlkreis 282 Lörrach – Mühlheim:

CDU: Diana Stöcker

SPD: Ali Takis Mehmet Ali

FDP: Dr. Christoph Hoffmann (MdB)

Die Linke: Moriz Kenk

Die Grünen: Gerhard Zickenheiner (MdB)

Wahlkreis 285 Rottweil – Tuttlingen:

CDU: Maria-Lena Weiss

SPD: Mirko Witkowski

AfD: Joachim Bloch

FDP: Dr. Andreas Anton

Die Grünen: Annette Reif

Wahlkreis 286 Schwarzwald-Baar:

CDU: Thorsten Frei (MdB)

SPD: Derya Türk-Nachbaur

FDP: Dr. Marcel Klinge (MdB)

Die Grünen: Thomas Bleile

Wahlkreis 287 Konstanz:

CDU: Andreas Jung (MdB)

SPD: Dr. Lina Seitzl

AfD: Michael A. Hug

FDP: Dr. Ann-Veruschka Jurisch

Die Linke: Dr. Sibylle Röth

Die Grünen: Sebastian Lederer

Wahlkreis 288 Waldshut:

CDU: Felix Schreiner (MdB)

SPD: Rita Schwarzelühr-Sutter (MdB)

AfD: Andrea Zürcher

FDP: Jareem Khawaja

Die Grünen: Jan-Lukas Schmitt

Wahlkreis 293 Bodensee:

CDU: Volker Mayer-Lay

SPD: Leon Hahn

FDP: Christian Steffen-Stiehl

Die Linke: Sander Frank

Die Grünen: Maria Heubuch

Wahlkreis 295 Zollernalb – Sigmaringen:

CDU: Thomas Bareiß (MdB)

SPD: Robin Mesarosch

AfD: Nicolas Gregg

FDP: Stephan Link

Die Grünen: Johannes Kretschmann

Wer sind die bundesweiten Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenden Parteien?

CDU/CSU: Armin Laschet

SPD: Olaf Scholz

AfD: Tino Chrupalla, Alice Weidel

FDP: Christian Lindner

Linke: Janine Wissler, Dietmar Bartsch

Grüne: Annalena Baerbock

Gibt es einen Wahl-O-Mat?

Ja, die Bundeszentrale für politische Bildung wird auch vor dieser Wahl wieder einen Wahl-O-Mat anbieten. Er wird voraussichtlich Ende August oder Anfang September veröffentlicht.