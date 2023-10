Notfalldienst in Baden-Württemberg wird eingeschränkt

Wer an Wochenenden, Feiertagen oder außerhalb der normalen Sprechzeiten krank wird, hat im Südwesten künftig ein Problem: Wegen eines Gerichtsurteils sind einige Notfallpraxen seit dieser Woche komplett geschlossen, viele weitere nur noch eingeschränkt geöffnet. Auch die SÜDKURIER-Region ist von der Notbremse im Gesundheitswesen betroffen.

Bild: Patrick Seeger/dpa

Für Patienten bedeutet das voraussichtlich noch längere Wartezeiten und rappelvolle Praxen und Notaufnahmen. Mediziner aus der Region werden beim Blick auf die Konsequenzen der Schließungen deutlich: Von einer „Katastrophe“ spricht die Singener Ärztin Birgit Kloos. Der Geschäftsführer des Hochrhein-Klinikums, Hans-Peter Schlaudt, führt aus: „Denn ohne dramatisieren zu wollen: Dieses Urteil könnte Sorge dafür tragen, dass die Notfallversorgung am Hochrhein zusammenbricht.“ Wie es zu dem folgenschweren Gerichtsurteil kam und was Patienten jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.

So hoch ist der Schuldenberg Ihrer Gemeinde

Kitas und Schulen, Feuerwehr und Straßen – die Pflichtaufgaben der Kommunen sind teuer. Dann kommen auch noch neue Aufgaben wie der Klimaschutz, die Energiewende und die Unterbringung von Geflüchteten dazu, die viel Geld kosten. Aber ist davon überhaupt genug da? Nur 93 der 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg gelten als schuldenfrei. Das ist das Ergebnis der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes.

Bild: Reinhold Köfer, Vadym/Adobe Stock

Wie es um den Kontostand Ihrer Gemeinde steht, finden Sie hier in unserer Übersicht heraus.

Keine Lösungen, tosender Applaus und lauter Protest bei Chrupalla-Besuch im Schwarzwald

Vor der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen wird es am Dienstagabend laut: Rund 300 Demonstranten sind gekommen, um mit Plakaten, Trommeln und Pfeifen gegen einen „Bürgerdialog“ der AfD zu protestieren.

Bild: Jann-Luca Künßberg/Marvin Nagel

In der Halle zeigt sich dagegen ein ganz anderes Bild: 370 Gäste und AfD-Mitglieder hören die Reden des Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und des Karlsruher Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard. Statt kritischer Nachfragen gibt es breite Zustimmung und Applaus – und das, obwohl konkrete Lösungsvorschläge an diesem Abend ausbleiben. Welches besondere AfD-Phänomen sich in Gesprächen mit Zuhörern zeigt und was Chrupalla zum neuen Wagenknecht-Bündnis sagt, lesen Sie hier.

Bombendrohungen in Baden-Württemberg: Polizei räumt Schulen und Hochschule

Schock zum Ferienstart! Einsatzkräfte rücken am Freitag aus, schicken Schüler nach Hause, durchsuchen Klassenzimmer nach Sprengstoff: Mehrere Schulen und eine Hochschule im Südwesten haben Bombendrohungen per Mail erhalten. Die Gebäude werden geräumt und akribisch nach verdächtigen Gegenständen durchsucht, doch die Hintergründe sind noch vollkommen unklar.

Bild: Rene Priebe/dpa

Auch in anderen Bundesländern halten seit mehreren Tagen Bombendrohungen die Behörden in Atem. Auch dort stehen Schulen besonders im Fokus der unbekannten Täter. Mehr über die aktuelle Lage lesen Sie hier.

Campus-Festival kehrt 2024 ins Bodensee-Stadion zurück, doch es gibt noch Hürden

Noch knapp ein halbes Jahr ist es hin, bis im Bodensee-Stadion die nächste Auflage des Campus-Festivals stattfinden soll. Doch die Verantwortlichen von der Campus-Festival Konstanz gGmbH um Xhavit Hyseni stecken schon tief in der Planung für die größte Musikveranstaltung in Konstanz.

Bild: Sophie Steindorf (Archivbild)

Nach dem diesjährigen Schock um das Bodensee-Stadion sind die Veranstalter froh, das Gelände wieder als Veranstaltungsort nutzen zu können – doch einige Hürden gibt es immer noch. Welche das sind und welche Künstler für die Festival-Ausgabe im kommenden Jahr bereits feststehen, erfahren Sie hier.