Bodensee vor 52 Minuten

„Bild“-Zeitung macht Bodensee schlecht: Sehen so etwa Verlierer aus?

„Pack die Badehose weg“, sagt die „Bild“ mit Blick auf den Algenteppich im See vor Langenargen. Na, wenn die wüssten – unsere Bildergalerien zeigen, wie schön es gerade jetzt am See ist.