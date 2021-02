Und der erste Preis geht nach.... Trommelwirbel, Fanfare und aus Konstanz ein krachendes Ho Narro über den See... nach Überlingen! Die GuggeVamps, eine vielköpfige, junge und dynamische Guggenmusik, hat mit einem phänomenal produzierten närrischen Video die SÜDKURIER-Leser am meisten überzeugt.

1000 Euro gehen nach Überlingen

Deshalb geht der Hauptgewinn für den ersten Platz bei der Abstimmung an die gut gelaunte Truppe. 1000 Euro vom SÜDKURIER dürfen die GuggeVamps jetzt verwenden, um – wie zuvor angekündigt – „neue Kostüme für die aktiven Mitglieder und den Nachwuchs“ zu finanzieren.

Platz zwei geht nach Geisingen, wo die Narrenzunft Grünwinkel in einem herzerwärmenden Video kind- und erwachsenengerecht vermittelt, was an der Fasnacht dort so besonders ist (nicht „Maske“, nein, „Schemen“) und warum sie in diesem Jahr 2021 so sehr fehlt. Die 500 Euro Preisgeld sind für ein neues Kinderhansele, ein besonders aufwendiges Häs, eingeplant.

Platz drei erringt der Narrenverein Grundel Reichenau. Dort lautet das Motto „Wir überleben nur mit Klopapier“, was mit Musik, überraschenden Bildschnitten und sehr viel Coolness umgesetzt wird. Der Gewinn, ebenfalls 500 Euro, soll dabei helfen, die Renovierung ihres Kinderkarussells zu stemmen.

Nach einem Aufruf hatten närrische Gruppen vom Bodensee und Hochrhein, aus dem Hegau, Linzgau und Schwarzwald sowie von der Baar 116 Videos eingeschickt. Fast 4500 Nutzer beteiligten sich an der Abstimmung, bei der jeder Teilnehmer nur einmal einen Favoriten wählen durfte. Die Stimmen waren dabei so vielfältig verteilt wie die Videos.

Viele begeisterte Zuschauer

Für SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz ist das ein riesiger Erfolg: „Ich bin begeistert, wie viele Narren unser Angebot genutzt haben, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Es ist enorm, was da an Ideen und Talent zusammenkommt. Danke an alle, die mitgemacht haben!“

Neben den drei Hauptpreisträgern können sich auch alle anderen Gruppen, die eigens für den SÜDKURIER-Wettbewerb originelle Videos von maximal drei Minuten erschaffen haben, über viele begeisterte Zuschauer und einen treuen Unterstützerkreis freuen.

Aus dem breiten Feld erhalten aus dem Kreis Waldshut der Narrenverein Reckingen für seine Video-Wehklage über die verkorkste Fasnacht und die Narrenzunft Wehr für ihr Tanz-Video einen Anerkennungspreis für ihre Beiträge – ebenso wie das trotz aller Beschränkungen bestens eingespielte Jugendorchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie die musikalischen Mainauer Paradiesvögel und die junge Fasnachtsgruppe Konstanzer Keiler.