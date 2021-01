Der Lockdown geht weiter. Was jetzt in Baden-Württemberg erlaubt ist und was nicht – die Regeln im Überblick. Die mutierte Version des Virus macht der Bundeskanzlerin Sorge, deshalb wurde in der ersten Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen, den Lockdown auch im neuen Jahr vorerst fortzusetzen.

„Wir müssen vorsorglich agieren“, sagte die Kanzlerin bei der Pressekonferenz am 5. Januar. Das sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann ähnlich. Die Zahlen seien zu hoch, die Intensivstationen ausgelastet, macht Kretschmann deutlich. Spielraum für Lockerungen gebe es da nicht. „Wir müssen die Maßnahmen noch einmal verschärfen.“

Gelten die Regeln von vor Weihnachten weiterhin?

Ja. Alle Maßnahmen, die bis zum 10. Januar befristet waren, sind nun erneuert worden. Es gibt aber auch einige Neuerungen und strengere Regeln.

Gilt das auch für die Ausgangssperre?

Ja. Sie gilt seit 12. Dezember und wird nun fortgesetzt. Vorerst bis 31. Januar.

Darf ich noch aus dem Haus?

Ja, aber mit deutlichen Einschränkungen. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnungen ist nur noch aus triftigen Gründen erlaubt – zwischen 20 und 5 Uhr gelten besonders strikte Regeln, strenge Regeln gelten aber weiter auch tagsüber.

Was hat es mit dem Bewegungsradius auf sich?

Im Gespräch war auch, den Bewegungsradius der Menschen auf maximal 15 Kilometern rund um den eigenen Wohnort zu begrenzen. „Der gilt erstmal nicht“, sagte Kretschmann. Erst wolle er zu belastbaren Werten kommen: Nächste Woche könnte also eine entsprechende Entscheidung fallen.

In anderen Bundesländern soll die Beschränkung kommen. Der Bewegungsradius gilt dann in Gebieten, in denen die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 200 liegt. Dort gilt ein Radius von 15 Kilometern Entfernung vom Wohnort. Weiter darf man dann nicht mehr weg, es sei denn, es gibt triftige Gründe. Ein Tagesausflug in den Schnee gehört nicht dazu. In Baden-Württemberg liegen derzeit (5. Dezember) nur der Enzkreis und Pforzheim über diesem Wert.

Darf ich noch einkaufen gehen?

Ja. Der Einzelhandel ist zwar seit dem 16. Dezember geschlossen. Das bleibt auch so – mindestens bis 31. Januar. Supermärkte und Läden des täglichen Bedarfs – vom Hofladen bis zum Großhandel -bleiben aber weiter geöffnet, ebenso Apotheken, Optiker, Hörgeräteakustiker, Banken, die Post, aber auch Reinigungen und Waschsalons und natürlich Drogerien. Auch Kfz- und Fahrradwerkstätten dürfen weiter ihre Kunden bedienen.

Zudem will Baden-Württemberg den Bestell- und Abholservice bald erlauben, wie das Land am 5. Januar bekannt gab. Dies war vor Weihnachten ausgeschlossen worden, um lange Schlangen vor den Läden zu vermeiden.

Welche Ausnahmen gibt es zwischen 20 und 5 Uhr? Was ist ein triftiger Grund? Wer aus beruflichen oder medizinischen Gründen oder zur Versorgung von Tieren das Haus verlassen muss, darf das. Auch die Begleitung von Minderjährigen und Unterstützungsbedürftigen sind Ausnahmen. Darunter fällt auch der Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und Universität. Auch religiöse Veranstaltungen dürfen zu jeder Zeit besucht werden. Auch die Fahrt zum Partner oder Kind, für das man eine Sorge- oder Umgangsrecht hat, ist ein triftiger Grund. Auch mit dem Hund darf man raus.

Kann ich nach 20 Uhr noch jemanden vom Bahnhof abholen? Das kommt darauf an. Die minderjährige Tochter ja, die Großmutter, die nicht mehr gut zu Fuß ist, ebenfalls. Aber den gesunden Partner, der keine Unterstützung braucht, dürfen Sie nur abholen, wenn es keine Taxis gibt oder der öffentliche Nahverkehr streikt.

Ein Mitarbeiter der Erlebniswelt Mummelsee bringt am Mummelsee ein Warnschild an auf dem steht: „Betreten der Eisfläche verboten“. Angesichts des andauernden Ansturms von Ausflüglern auf den verschneiten Schwarzwald wollen die örtlichen Behörden und die Polizei gemeinsame Maßnahmen gegen Gedränge und Verkehrschaos ergreifen. Helfen dürfte dabei auch der neue Bewegungsradius für Menschen aus Regionen, in denen die Inzidenz über 200 liegt. | Bild: Benedikt Spether

Darf ich noch spazieren oder joggen gehen?

Ja, tagsüber schon. Sport und Bewegung an der frischen Luft sind dann erlaubt – aber nur alleine, mit dem eigenen Haushalt oder mit einer einzigen Person aus einem anderen Haushalt.

Darf ich mich gar nicht mehr mit anderen treffen, etwa Freunde besuchen?

Nicht mit mehreren. Hier werden ab 10. Januar strengere Regeln geschaffen. Sie dürfen abgesehen von den Menschen, die in Ihrem Haushalt leben, maximal eine andere Person treffen, die nicht mit Ihnen lebt.

Bisher waren private Verabredungen zu Hause mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt. Kurios: Während Sie als alleine Wohnender ein befreundetes Paar besuchen dürften, darf das Paar Sie nach den neuen Regeln nicht besuchen, weil sie dann mehr als eine Person zu Gast haben.

Auch Treffen im Park oder auf dem Spielplatz oder an der Seepromenade, also im öffentlichen Raum, sind nur entweder alleine oder mit einer Person aus einem weiteren Haushalt oder nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.

Was ist mit Verwandten oder meinem Partner, der nicht bei mir lebt?

Die bisherigen Ausnahmen gelten weiter, bestätigte Kretschmann am 5. Januar. Treffen mit Verwandten in gerader Linie, also etwa den Eltern, aber auch den Partnern, sind also erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis zur einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht.

Mein Kind lebt nicht bei mir. Darf ich es noch besuchen?

Ja. Wer ein Sorge- oder Umgangsrecht hat, darf dies natürlich weiterhin wahrnehmen. Die geltende Ausgangsbeschränkung „sieht Ausnahmen für die Wahrnehmung des Umgangs- und Sorgerechts“ vor.

Was ist mit meinem Partner, wann darf ich ihn besuchen?

Ja. Nach den bisherigen Ausnahmen, die weiter gelten sollen, darf man den Partner weiter besuchen – und zwar jederzeit. Wer nach 20 Uhr noch bei seinem Partner ist, darf übernachten, aber auch wieder nach Hause fahren, wenn man das möchte.

Der Präsenzunterricht fällt erst einmal aus. Am 18. Januar will die Landesregierung erneut beraten. | Bild: Philipp von Ditfurth

Was ist mit Schulen und Kindergärten?

Schulen und Kindergärten sind seit dem 16. Dezember dicht. Das bleibt auch so. Kitas und Grundschulen könnten aber ab dem 18. Januar wieder geöffnet werden, wenn „Klarheit über die Infektionszahlen„ herrsche und dies vertretbar sei, ergänzte Kretschmann. Bis dahin sollten die Kinder mit „Materialien“ lernen.

Für Schüler der weiterführenden Schulen findet bis Ende Januar kein Präsenzunterricht statt.

Die bisherigen Regelungen für die Notbetreuung gelten weiterhin. Zudem soll für Distanzunterricht angeboten werden.

Was ist, wenn keine Notbetreuung möglich ist?

Die Kanzlerin hat angekündigt, dass ein zusätzliches Kinderkrankengeld für 10 Tage pro Elternteil gewährt wird. Alleinerziehende bekommen 20 Tage. Dieser Anspruch soll auch dann gelten, wenn das Kind zu Hause betreut werden muss, wenn der Präsenzunterricht oder die Kinderbetreuung ausgesetzt wurde oder nur eingeschränkt möglich ist. De facto kommt dies einem bezahlten Urlaub für die Eltern gleich, wenn sie ihre Kinder betreuen müssen.

Was gilt für Reiserückkehrer denn nun?

Wer aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehrt, muss sich nicht nur zehn Tage in Quarantäne begeben, sondern zusätzlich bei der Einreise verpflichtend einen Test machen. Die Quarantäne kann dann aber trotzdem frühestens am fünften Tag aufgehoben worden, wenn ein weiterer Test negativ ausfällt. Davon nicht betroffen sind nach Informationsstand vom 5. Januar aber die bisher schon gültigen Ausnahmen. Wer also bisher testfrei einreisen durfte, darf das bis auf weiteres auch weiterhin.

Sind Demonstrationen jetzt auch verboten?

Nein. Demonstrationen gehören zum Versammlungsrecht nach Artikel 8 des Grundgesetzes. Sie sind weiterhin erlaubt.

Darf ich bei Freunden übernachten?

Hier haben sich mehrmals die Regeln geändert. Ursprünglich waren private Übernachtungen nach Landesangaben nicht vorgesehen. Mit Erlass der neuen Verordnung vom 16. Dezember steht nun aber fest: Übernachtungen bei Freunden und Verwandten sind erlaubt, wenn man vor 20 Uhr angereist ist. Allerdings dürfen Sie nur alleine hinfahren. Treffen mit mehreren ist auch im privaten Raum nicht mehr erlaubt.

Achtung: Die Anreise nach 20 Uhr ist wiederum nur aus triftigen Gründen erlaubt, etwa, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt oder wenn es um die Betreuung von Minderjährigen oder hilfsbedürftigen Menschen geht.

Ist die Jagd noch erlaubt?

Ja. Zwar darf man nur aus triftigen Gründen das Haus verlassen. Dazu gehören aber ausdrücklich auch Maßnahmen der Tierseuchenprävention und zur Vermeidung von Wildschäden. Für den Jäger heißt das: Gibt es zu viele Wildschweine im Wald, kommt es zu Wildschäden. Er darf also jagen. Das Land verweist auch auf die allgemeinen gesetzlichen Regelungen zur Ausübung der Jagd.

Der Jagdverband Baden-Württemberg erklärt, dass auch Treibjagden erlaubt sind, „selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften“. Außerdem die Einzeljagd auf alle Wildarten zwischen 5 und 20 Uhr sowie die Einzeljagd auf Schwarzwild zwischen 20 und 5 Uhr. Kurzum: Der Jäger darf weiter jagen.

Darf ich nach 20 Uhr noch durch Baden-Württemberg fahren?

Ja. Eine Fahrt oder auch ein Transit, also eine Durchfahrt, ist aber nur aus triftigen Gründen erlaubt. Beispielsweise wenn ein Schichtarbeiter von seiner Arbeit zurückkehrt oder ein medizinischer Notfall vorliegt. Nachts spazieren fahren ist nicht drin.

Ich habe eine Zweitwohnung. Darf ich da jetzt noch hin?

Ja. Die Fahrt dorthin nach 20 Uhr ist allerdings nicht erlaubt. Tagsüber ist das kein Problem – zumindest, wenn innerhalb von Baden-Württemberg. Die Landesregierung fordert aber dazu auf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen. Wer nicht zur Zweitwohnung muss, sollte es also bleiben lassen.

Was ist, wenn ich einen Gerichtstermin habe?

Das gilt natürlich als triftiger Grund. Auch Gemeinderatssitzungen und Sitzungen anderer kommunaler Gremien sind weiterhin gestattet.

Dürfen Frisöre wieder öffnen?

Nein. Diese sind seit 16. Dezember geschlossen und bleiben es bis mindestens 31. Januar. Die Regelung betrifft auch Barbershops und Sonnenstudios.

Wann kann ich wieder in Restaurants?

Restaurants und Bars müssen weiter geschlossen bleiben. Das wird mindestens bis zum 31. Januar so bleiben, wie Bund und Länder gemeinsam entschieden haben.

Wann machen Freizeitstätten wieder auf?

Das ist derzeit noch nicht absehbar. Schwimmbäder und Sportanlagen sind schon unter der bisherigen Corona-Verordnung für die Öffentlichkeit geschlossen.

Was kostet mich ein Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen?

Nach Paragraf 73 Infektionsschutzgesetz ab Inkrafttreten der Verordnung können theoretisch Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Bei Erstverstößen gegen die Ausgangssperre können nach Angaben des Sozialministeriums zwischen 50 und 250 Euro fällig werden.

Wann ist mit Lockerungen zu rechnen?

Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben abgesprochen, dass sie am 25. Januar erneut zusammenkommen und über die Lage beraten. Wenn sich die Zahlen verbessert haben, könnten Lockerungen beschlossen werden.

Als wichtiges Datum gilt dabei der 17. Januar. Bis dahin, davon geht das Robert-Koch-Institut aus, lassen sich die Auswirkungen der Weihnachts- und Silvesterfeiern erst zuverlässig nachvollziehen. Die derzeit niedigeren Zahlen könnten demnach auch darauf zurückzuführen sein, dass weniger Menschen medizinische Hilfe aufgesucht haben zwischen den Feiertagen, möglicherweise also Infektionen unentdeckt blieben.

Baden-Württemberg wird am 18. Januar noch einmal für sich beraten, welche Maßnahmen ergriffen werden mit Blick auf die Schulen und den Bewegungsradius.