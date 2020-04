von Ulrike Bäuerlein und den Lokalredaktionen

In gut einer Woche soll ein Stück Normalität zurückkehren: Die ersten Schüler in Baden-Württemberg werden wieder Unterricht an den Schulen haben. Begonnen wird am 4. Mai zunächst mit den Schülern an öffentlichen Schulen sowie der sonderpädagogischen Zentren, die in diesem oder dem kommenden Jahr Abschlussprüfungen machen sowie den Prüfungsklassen der beruflichen Schulen. Ganz normal wird es dort aber nicht zugehen – es gelten schließlich Corona-Regeln.

Hausmeister Toni Mahler bereitet in der Karl-Brachat-Realschule in Villingen die Klassenzimmer für den Schulstart vor. | Bild: Hahne, Jochen

Fieberhaft werden derzeit an den Schulen selbst und bei den Schulträgern und in den Schulämtern die Voraussetzungen für einen Präsenzunterricht organisiert. Das Kultusministerium veröffentlichte Anfang der Woche konkrete Richtlinien. Die Anforderungen sind hoch: Kleine Lerngruppen, zusätzliche Lehrkräfte, räumliche Trennung, versetzte Anfangs- und Pausenzeiten, Wahrung der Abstandsregeln im Unterricht und vor allem in den Pausen. Alles muss vor Ort organisiert werden – und noch vieles ist unklar, vom Schülertransport mit Bussen und Bahn, der vor allem in ländlichen Regionen eine enorme Herausforderung darstellt, bis hin zur Frage, ob und wie die Infektionsschutzverordnung tatsächlich in der schulischen Praxis eingehalten werden kann.

Was den Schülertransport betrifft, ist das Kultusministerium derzeit mit dem für die Bahn zuständigen Verkehrsministerium sowie den für die Busse zuständigen Stadt- und Landkreisen im Gespräch. Zudem muss der Fernunterricht und die Betreuung auch für Prüflinge, die zu Risikogruppen gehören und zuhause bleiben müssen, weiter sichergestellt werden.

So bereiten sich die Schulen in unserer Region vor Villingen-Schwenningen Wie können im Unterricht die geltenden Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden? In der Doppelstadt hat man da kreative Ideen: Am Deutenberg-Gymnasium in Schwenningen will man beispielsweise einen Schichtunterricht einführen und die Schüler auch zu unterschiedlichen Zeiten starten lassen, so dass nicht alle gleichzeitig zur Schule kommen. In Villingen gibt es an den St. Ursula Schulen eine Besonderheit: Die Schüler müssen Gesichtsmasken tragen, erklärt Schulleiter Johannes Kaiser. An der Karl-Brachat-Realschule will Rektor Thomas Schultis die 220 Schüler auf mehrere Gebäude verteilen und maximal 15 Schüler in einem Zimmer unterrichten. Auch gibt es verschiedene Treppenhäuser, die jeweils nur nach oben oder nach unten benutzt werden dürfen. (cho) Donaueschingen Die Realschule Donaueschingen bereitet derzeit vor, was möglich ist. Konkrete Einsatzpläne der Lehrer und Klassenaufteilungen seien erst möglich, wenn die Vorgaben des Kultusministeriums ausformuliert seien, sagt Rektorin Katja Fox. In dieser Woche gab es für die neunten und zehnten Klassen vorbereitenden Online-Unterricht. (guy) St. Georgen Zuversicht herrscht bei den Schulleitern in St. Georgen im Schwarzwald. Man sieht sich auf Wiedereröffnung gut vorbereitet. Und die Schließung habe bislang keine gravierenden Auswirkungen gehabt. Die Abiturienten seien sogar besser auf ihre Prüfungen vorbereitet, weil sie einen langen Vorlauf und eine intensive Vorbereitung hatten, sagt Ralf Heinrich, Rektor des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums. (pga) Meßkirch Für die Jugendlichen, die eine der drei weiterführenden Schulen in Meßkirch besuchen, wird es einen ganz speziellen Busfahrplan geben. Es wurde erhoben, welche Orte die Busse anfahren müssen, damit alle eingesammelt werden können, wie Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick sagt.(dim) Wald Die Corona-Krise verändert den Alltag vieler Berufstätiger. Für die Maßschneidermeisterinnen der Heimschule Kloster Wald (Landkreis Sigmaringen) heißt es seit wenigen Wochen: „Selbst an die Nähmaschine setze, statt anzuleiten.“ Gerade fertigen die Maßschneiderinnen aus farbenfrohem Baumwollstoff 1000 Mund-Nasen-Masken, um alle 500 Schülerinnen zum Schulstart mit jeweils zwei Exemplaren ausstatten zu können. (sah) Überlingen Die Abschlussjahrgänge diesen und nächsten Jahres werden vorrangig in den relevanten Prüfungsfächern unterrichtet. Dies soll mehrheitlich mit kleineren Gruppen in gut belüfteten Räumen geschehen. Eine Maskenpflicht wird es an den meisten Schulen voraussichtlich nicht geben, trotzdem näht die Hauswirtschaftsabteilung des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg bereits selbst welche. Als weiteren Schutz gibt es zeitversetzte Stundenpläne, unterschiedliche Pausenzeiten, getrennte Ein- und Ausgänge, Schilder, Spuckschutz, Klebestreifen und vieles mehr. (tle) Stockach Es werden dringend genauere Informationen gebraucht, wie der Unterricht genau gestaltet werden soll – so lautet der Tenor, wenn man sich mit Schulleitern im Raum Stockach unterhält. Welche Fächer sollen wie intensiv unterrichtet werden? Bleibt es bei den bisherigen Stundenzahlen pro Fach? Das fragt sich beispielsweise Beate Clot, geschäftsführende Schulleiterin und Direktorin des Schulverbunds Nellenburg. Als weiteres Problem sehen die Direktoren den Weg zur Schule. Holger Seitz, Leiter des Nellenburg-Gymnasiums: „Was bringt Sicherheitsabstand im Schulhaus, wenn die Schüler sich im Bus drängeln?“ Seine Schule, die Modellschule für das neunjährige Gymnasium ist, weist auch eine Besonderheit auf. Dort gibt es in diesem Jahr kein Abitur, weil die letzten Schüler mit achtjähriger Gymnasialzeit im vergangenen Jahr abgegangen sind. Insofern kommen dort am 4. Mai nur relativ wenige Schüler zurück. (eph) Singen „Wir haben normalerweise von Ostern bis Sommer Prüfungen“, sagt Schulleiter Stefan Fehrenbach von der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen. Rund 300 Schüler, von den Abiturienten bis zu den Berufsfachschülern, sollen in diesem Jahr ihren Abschluss machen. Dennoch könne man in den vier Gebäuden der Schule die Klassen gut entzerren. Wichtig sei jetzt, die Schüler gut auf die Prüfungen vorzubereiten, deshalb könne ein Notstundenplan erarbeitet werden, der nur die Prüfungsfächer umfasse. (jac) Konstanz Problematischer sieht man die Situation der Berufsschulen in Konstanz: „Bei uns gehören etwa ein Drittel aller Schüler zu den Prüfungsklassen, weil wir nur ein-, zwei- oder dreijährige Schularten haben“, sagt der Konstanzer Berufsschullehrer und Sprecher des Verbands der Berufsschullehrer (BLV) Jan Wischmann. Zudem fänden alle Prüfungen, die zuvor über einen größeren Zeitraum verteilt gewesen seien, innerhalb weniger Wochen statt. Und das war noch nicht alles. Viele Abschlussklassen werden praktisch geprüft, zum Beispiel an Nähmaschinen oder großen Maschinen. „Wie soll Werkstattunterricht in Zeiten von Corona abgehalten werden?“, fragt Wischmann. (ems) Bad Säckingen Die Planungen für den Wiederbeginn laufen auch an den weiterführenden Schulen in Bad Säckingen und Umgebung auf vollen Touren. Größere Herausforderungen bringt die Umsetzung der Abstandsregeln mit sich. In der Regel bewege sich die Klassengröße bei 25 bis 30 Schülern. Diese müssten in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. Wie in diesen Fällen der Präsenzunterricht gewährleistet oder Parallelunterricht in mehreren Räumen organisiert werden soll, ist eine von vielen Fragen, die noch geklärt werden müssten, so die Schulleiter. Auf deutscher Seite des Hochrheins werden auch viele Schweizer Schüler unterrichtet. Diese dürfen laut Hans-Joachim Friedemann, Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, selbst entscheiden, ob sie zum Präsenzunterricht kommen oder, ob sie weiterhin von zuhause aus unterrichtet werden möchten. (msb/vwe) Waldshut-Tiengen „Wir haben uns dazu entschlossen, die einzelnen Kurse aufzuteilen, damit sich nicht zu viele Schüler in einem Raum befinden. Die eine Hälfte wird von einem Lehrer unterrichtet, die andere Hälfte erarbeitet selbstständig das Unterrichtsmaterial“, sagt Mechthild Rövekamp-Zurhove, Schulleiterin des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut. Zudem wird es Online-Unterricht in der Schule geben, von Lehrern, die zur Corona-Risikogruppe zählen und deshalb nicht persönlich in der Schule unterrichten dürfen. (skd)

So sieht die Corona-bedingte Sitzordnung im Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen aus. | Bild: Ganter, Patrick

Die Schüler selbst haben vom Kultusministerium die Zusage, dass bis zum 4. Mail alles organisiert sein soll. „Wir fühlen uns da gut informiert und sind sehr froh, dass die Schulen noch einmal vor den Abschlussprüfungen öffnen, das ist ganz wichtig, damit man nicht von Null auf Hundert in die Prüfungen geht“, sagt Roman Jauch vom Landesschülerbeirat (LSB). Dass es dann zum Teil in den Vorbereitungsklassen zu Lehrerwechseln komme, ließe sich nicht vermeiden. „Aber eine Stoffwiederholung vor der Prüfung mit verschiedenen Lehrkräften kann in der Prüfung auch ein Vorteil sein.“

Abstandsgebot könnte zum Problem werden

Eine Herausforderung, glaubt der Sprecher des Landesschülerbeirats, könnte allerdings das Abstandsgebot in den Pausen sein. „Die Klassen sind seit Jahren zusammen, die Schüler haben sich seit sieben Wochen nicht gesehen, da ist die Versuchung zum Austausch groß. Andererseits sind es die ältesten Schüler, denen kann man schon zutrauen, dass sie im Kopf so weit sind, die Regeln zu beachten“, glaubt Jauch.

An der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen sind Hausmeister Michael Zehe und Sekretärin Andrea Küßtner dabei, die Vorgaben für die Wiedereröffnung umzusetzen. Die Schüler sitzen einzeln und auf 1,50 Meter Abstand. | Bild: Susanne Eschbach

Aber auch die baulichen und personellen Voraussetzungen vor Ort sind höchst unterschiedlich. Besondere Sorgen macht Eltern wie Lehrkräften die notwendige Hygiene. „Das ist aus unserer Sicht die allergrößte Baustelle“, sagt Carsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats. „An der Hygiene und an den Reinigungskosten haben viele Schulträger in den vergangenen Jahren zuerst gespart“, sagt Rees.

Viele Schulen haben noch nicht mal warmes Wasser zum Händewaschen

Auch Ralf Scholl, der Landesvorsitzende des Philologenverbands, der die Gymnasiallehrer vertritt, äußert sich da skeptisch. „Ich schätze mal, dass es an 80 Prozent der Schulbauten überhaupt kein warmes Wasser zum Händewaschen gibt“, sagt Rees. Auch die Putzpläne an den Schulen müssten dringend nachgebessert werden. „Es muss viel öfter desinfiziert und saubergemacht werden“, fordert Scholl.

Bei den Lehrkräften selbst gebe es derzeit vor allem noch eine große Unsicherheit, wie sich der Präsenzunterricht in der Praxis gestalte. „Im Klassenzimmer weit auseinandersitzen ist bei entsprechenden Gruppengrößen sicher möglich“, sagt Scholl. Andernfalls müsse eine Mundschutzpflicht für Schüler eingeführt werden. Bei Lehrern, die viel sprechen müssten, sei das zumindest während des Unterrichts kaum denkbar. Absolut sinnvoll dagegen sei eine Maskenpflicht dagegen für alle Beteiligten beim Gang durch das Schulgebäude und auf dem Pausenhof.

Statt zu unterrichten nähen die Maßschneidermeisterinnen in Wald Veronika Ruther, Rita Seyfried und Stefanie Kästle (von links) Masken. | Bild: Sandra Häusler

Noch kein Zeitplan für die Schul-Rückkehr von Grundschülern

Für die Schüler der anderen Klassenstufen sowie die Grundschüler gibt es derzeit laut Kultusministerium noch keine Zeitpläne für eine Rückkehr an die Schulen. Maßgeblich dafür sei die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Zumindest eine verlässliche Nachricht gibt es aber aus dem Ministerium für die Schüler: In diesem Schuljahr bleibt niemand sitzen. „Alle Schüler werden grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt, niemand darf einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben, sicherte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu.