Baiersbronn vor 1 Stunde

Große Enttäuschung: Traube Tonbach verliert vorerst alle Michelin-Sterne

Nach dem Brand des historischen Stammhauses der Traube Tonbach in Baiersbronn mit der dreifach besternten Schwarzwaldstube und der mit einem Stern ausgezeichneten Köhlerstube fallen die zerstörten Restaurants im aktuellen Guide Michelin 2020 aus der Wertung. Das wurde am Dienstagvormittag bei der Vorstellung der neuen Ausgabe des Restaurantsführers in Berlin bekannt gegeben.