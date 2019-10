Im Fall eines mit einem Messer getöteten Mannes in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) hat das Karlsruher Amtsgericht gegen einen zweiten Verdächtigen einen Haftbefehl erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei wurde der 18-Jährige am Montag von Fahndungskräften der Kriminalpolizei festgenommen. Am Dienstag soll er erneut dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.