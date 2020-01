Am Tag nach dem verheerenden Brand im Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ im baden-württembergischen Baiersbronn ist die Ursache weiter unklar. Ermittler und Sachverständige konnten die Ruine des rund 230 Jahre alten Gebäudes am Montag nicht betreten. Zwar war das Feuer in dem Stammhaus des Hotels Traube Tonbach nach einem mehr als 24 Stunden dauernden Einsatz gelöscht. Wegen Einsturzgefahr konnte die Ruine jedoch nicht betreten werden. „Es ist zu gefährlich“, sagte der Kommandant der Baiersbronner Feuerwehr, Martin Frey.

Rund 150 Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle

Die Brandmeldeanlage hatte in der Nacht zu Sonntag angeschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das weitgehend aus Holz gebaute mehrstöckige Haus bereits voll in Flammen. Am Vormittag hatten rund 150 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus des Hotels verhindert. Doch immer wieder loderten Flammen auf, zuletzt um 4.30 Uhr in der Nacht zu Montag, wie Frey sagte. Die Feuerwehr sei zu diesem Zeitpunkt noch mit 50 Einsatzkräften am Brandort gewesen und habe die Zahl erst am Morgen auf zehn reduziert. Immer wieder seien Teile des Daches und der Decken eingestürzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem Altbau des Restaurants im Hotel “Traube Tonbach„. | Bild: Andreas Rosar

Weil die Wasserversorgung über die örtlichen Leitungen zum Löschen nicht ausreichte, pumpte die Feuerwehr Wasser aus einem im Talgrund fließenden Bach über lange Schlauchverbindungen zum Brandort. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe unterstützte die Arbeiten mit einem speziellen Teleskopausleger-Fahrzeug. So konnten die immer wieder auflodernden Brandnester von oben durch das zerstörte Dach und die eingestürzten Zwischendecken gelöscht werden.

In dem Stammhaus des familiengeführten Luxushotels im Nordschwarzwald befanden sich neben der „Schwarzwaldstube“ weitere Restaurants und Büroräume. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im Millionenbereich.

Auszeichnung Baden-Württemberg gewinnt drei Restaurants mit Michelin-Sternen Das könnte Sie auch interessieren

Hotelchef Heiner Finkbeiner kündigte noch am Sonntag an, das Gebäude und die Spitzengastronomie wieder aufzubauen. Die „Schwarzwaldstube“ gehört zu den renommiertesten Restaurants in Deutschland. Unter Küchenchef Harald Wohlfahrt erhielt das Haus 25 Jahre lang ununterbrochen drei Sterne des Restaurantführers „Guide Michelin“. Auch nach dem Wechsel zu Küchenchef Torsten Michel im Jahr 2017 behielt das Restaurant seine drei Sterne. Michel erhielt von der Deutschlandausgabe 2020 des Restaurantführers „Gault&Millau“ 19,5 von 20 Punkten. Damit gehört er zu den am höchsten dekorierten Küchenchefs in Deutschland. (dpa)