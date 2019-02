Baden-Württemberg hat drei Sterne-Restaurants hinzugewonnen und kommt im Guide Michelin 2019 auf 77 ausgezeichnete Restaurants. Neu sind sieben Häuser mit je einem Stern, darunter die Restaurants „Oben“ in Heidelberg und „sein“ in Karlsruhe, wie die Herausgeber des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin am Dienstag in Berlin mitteilten.

Stuttgart ist mit „Hupperts“ und „Der Zauberlehrling“ beim Zuwachs zweimal vertreten und in Baiersbronn wurde im Hotel Traube Tonbach neben dem Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ jetzt auch die „Köhlerstube“ ausgezeichnet. Ebenfalls einen Stern erhielten die „Alte Vogtei“ in Köngen (Kreis Esslingen) und „Ursprung“ in Königsbronn (Kreis Heidenheim).

Fünf Restaurants werden zurückgestuft

Fünf Restaurants wurden zurückgestuft. In Baiersbronn gaben die Michelin-Inspektoren dem „Schlossberg“ nur noch einen Stern. Ganz leer aus gingen „Le Salon im Kesselhaus“ in Karlsruhe, „Gutsschänke“ in Ludwigsburg, „Alte Post“ in Nagold (Kreis Calw) und „Fallert“ in Sasbachwalden (Ortenaukreis).

Konstanz Deutschlands Koch des Jahres kommt aus Konstanz – und er ist hier kein Unbekannter

Baden-Württemberg hat unter den 16 Bundesländern stets mit großem Abstand die meisten Gourmetrestaurants vor Bayern, das auf 52 kommt. Gleich zwei der bundesweit zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung von drei Sternen finden sich mit dem „Restaurant Bareiss“ und der „Schwarzwaldstube“ im Städtchen Baiersbronn. Dazu kommen im Südwesten sechs Restaurants mit zwei Sternen und 69 Häuser mit einem Stern.

Restaurants in der Region verteidigen Sterne

Das Ophelia in Konstanz verteidigt seine zwei Sterne. Auch das San Martino in der Konzilstadt behält seinen Stern. Die Genuss-Apotheke in Bad Säckingen darf ebenfalls den begehrten Stern behalten. Das Gleiche gilt für das Restaurant Eckert in Grenzach-Wyhlen, das Casala in Meersburg, das Falconera in Öhningen und das Hotel Adler in Häusern.

Minister Peter Hauk (CDU) gratulierte den ausgezeichneten Gastronomen in Namen der Landesregierung: „Der Südwesten ist die Feinschmeckertheke in Deutschland. Bei uns wird vielfältig und ambitioniert gekocht, ob im örtlichen Gasthof oder im Sterne-Restaurant.“

Im neuen Guide Michelin können sich 309 Restaurants mit Michelin-Sternen schmücken, in der Ausgabe 2018 waren es 300. (dpa)