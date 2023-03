Über Geld spricht man nicht? Doch! Das Portal Stepstone hat die Gehälter in Deutschland ausgewertet. Wir zeigen die Daten für die Region – selbst bei benachbarten Kreisen sind die Unterschiede beträchtlich.

Wissen Sie, welchen Lohn Ihre Nachbarin erhält? Oder würden Sie jedermann auf die Nase binden, wie viel Geld am Monatsende auf Ihrem Konto eingeht? Über kaum etwas wird in Deutschland so vehement geschwiegen wie über das Gehalt. Dabei interessiert