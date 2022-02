Immenstaad vor 1 Stunde

Raumfahrt am Bodensee: Airbus will Personal aufbauen und will Fuß in neuem Geschäftsfeld fassen

Nach einem Durchhänger bei den Aufträgen ist der wichtigste Raumfahrtstandort im Land im Aufwind. In Immenstaad soll Personal eingestellt werden. Auch den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld strebt Airbus an.