Pfullendorf vor 57 Minuten

Nach Alno-Pleite gibt es Hoffnung für Mitarbeiter: Unternehmen wollen Beschäftigte des insolventen Küchenbauers teils übernehmen

Nach 65 Jahren am Standort in Pfullendorf wird der Küchenbauer Alno seinen Betrieb einstellen. Für die Beschäftigten gibt es offenbar gibt es Chancen am Arbeitsmarkt. Es wäre nicht das erste mal.