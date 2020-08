Im Schwarzwald hagelt es schlechte Nachrichten aus der Industrie. Jetzt baut der Getriebsspezialist IMS Gear Stellen ab. Betriebsrat und IG Metall saßen bei den Verhandlungen mit am Tisch. Dennoch verlieren rund 300 Beschäftigte ihre Jobs. Gut 140 Mitarbeiter davon betriebsbedingt – eine Zäsur in der Firmengeschichte.

