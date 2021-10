Der Automobilzulieferer ZF bringt autonomes Fahren zügig voran. Dafür schloss das Unternehmen eine Kooperation mit der DB Regio für autonome elektrifizierte Bus-Shuttles ab. Über 30.000 solcher Fahrzeuge könnten bis 2035 bereits auf deutschen Straßen unterwegs sein. Ab 2024 fahren zwei davon in Friedrichshafen.

Weniger Autos in den Großstädten, weniger Staus und damit auch weniger klimaschädliche Abgase – selbstfahrende Elektro-Busse könnten in Zukunft einige Probleme lösen. Schon seit Jahren forscht die ZF Friedrichshafen am autonomen Fahren. Die