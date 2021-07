Seit 30 Jahren arbeitet Thomas Albiez aus Ibach an einem Auto, das elektrisch fährt und zugleich billig ist. 2022 hofft er mit einer neuen Version des „Hotzenblitz“ auf den Durchbruch. Mehrere Millionen Euro hat Albiez nach eigenen Angaben bei Investoren eingesammelt. Vier Modelle soll es geben, auch der Preisrahmen steht fest.

Die Idee schoss ihm im Wald in den Kopf. Es war in den früher Neunzigerjahren, als Thomas Albiez und sein Vater in der Nähe von Ibach (Kreis Waldshut) Holz machten. Vater und Sohn sahen die Bäume, die vom Waldsterben angegriffen waren. „Man