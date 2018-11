Meinung vor 2 Stunden

Der Aufschwung ist kein Selbstläufer: Darum muss die Bundesregierung die Mahnung der Wirtschaftsweisen sehr ernst nehmen

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verliert deutlich an Fahrt. Eine Rezession droht zwar noch nicht. Damit das aber so bleibt, muss die Bundesregierung Deutschland schleunigst zukunftsfest machen.