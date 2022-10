Die Eishockeymannschaft Wild Wings aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg gehört zu den Profimannschaften im Bereich des Eishockeys und spielt in der DEL, der höchsten Spielklasse. Bereits seit den 90er-Jahren verzeichnen die SERC Wild Wings große Erfolge: 1990 erreichten sie das Play-Off-Halbfinale der 1. Bundesliga und waren 1994 Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga (DEL). 2003 sind die Wild Wings in die 2. Bundesliga abgestiegen. 2013 gelang ihnen jedoch wieder der Aufstieg in die erste Liga.

Karriere und Erfolge der Schwenninger Wild Wings

1904 wurde der Schwimm- und Eissportverein Schwenninger ERC gegründet. Der zunächst im Freizeitsport aufgestellte Verein wurde deutschlandweit bekannt, als die Eishockey-Mannschaft in den 1920er Jahren um eine Meisterschaft spielte und daraufhin mehrere Jahre in Folge die südwestdeutsche Eishockeymeisterschaft gewann. 1974 stieg der SERC in die Regionalliga Süd auf, zwei Jahre später in die Oberliga und 1979 in die 2. Bundesliga. 1981/ 82 gelang dann der Aufstieg in die oberste Liga – die erste Bundesliga. Seit 94/95 ersetzt die DEL die Bundesliga. Im Zuge dieser Änderung der Liga nahmen viele Teams ein Tier mit in den Vereinsnamen. So wurde aus dem Schwenninger ERC der SERC Wild Wings.

Die Helios-Arena ist die Heimat der Schwenninger Wild Wings. | Bild: Roger Müller

2003 war ein schwieriges Jahr für die Wild Wings, sie litten unter erheblichen finanziellen Nöten, weshalb im Januar 2003 ein Insolvenzverfahren gegen den Verein eröffnet wurde. Im April 2003 wurde dem SERC aufgrund des Verfahrens, trotz Klassenerhalts, die DEL-Lizenz entzogen. Nachdem das Verfahren im Sommer 2003 bereits beendet werden konnte, konnten die Wild Wings in der zweiten Eishockey-Liga weiterspielen.

Die Saison 2009/10 gilt als erfolgreichste Saison der Wild Wings, es ging mit Platz 1 in die Play-offs, und auch die Saison im darauffolgenden Jahr mit erneuten Play-offs war erfolgreich. 2013 verkauften die Hannover Scorpions ihre Lizenz an die Wild Wings, für den SERC bedeutete das die Rückkehr in die DEL. 2019 blieb der Verein hinter seinen Erwartungen zurück, in 2020, dem Corona-Jahr, fehlte nur ein Punkt zu den Play-offs. Hier wurde die DEL in zwei regionale Gruppen aufgeteilt – in die Gruppe Nord und Süd. Schwenningen spielte in der Gruppe Süd. Die Leistungen 2021 waren durchwachsen und das Team belegte 2021/22 den vorletzten Tabellenplatz – somit konnten die Wild Wings knapp dem Abstieg entgehen, der in der Saison 2021/22 wieder in der DEL eingeführt wurde.

Die Wild Wings beim Bodensee-Cup 2022. | Bild: Verein

Eishockey in Schwenningen: Das Team der Wild Wings 2022/23

2022/23 stellen sich die Schwenninger Wild Wings wie folgt auf:

Torhüter : Luis Benzing, Marvin Cüpper, Joacim Eriksson

: Luis Benzing, Marvin Cüpper, Joacim Eriksson Verteidigung: Ville Lajunen, Kai Zernikel, Peter Spornberger, Johannes Huss, Alex Trivellato, John Ramage, Will Weber

Ville Lajunen, Kai Zernikel, Peter Spornberger, Johannes Huss, Alex Trivellato, John Ramage, Will Weber Angriff: Philip Feist, David Ullström, Brandon Defazio, Ken André Olimb, Alexander Karachun, Manuel Alberg, Boaz Bassen, Florian Elias, Miks Indrasis, Daniel Pfaffengut, Mitch Wahl, Tylor Spink, Sebastian Uvira, Phil Hungerecker, Tyson Spink

Philip Feist, David Ullström, Brandon Defazio, Ken André Olimb, Alexander Karachun, Manuel Alberg, Boaz Bassen, Florian Elias, Miks Indrasis, Daniel Pfaffengut, Mitch Wahl, Tylor Spink, Sebastian Uvira, Phil Hungerecker, Tyson Spink Trainer: Harold Kreis (Headcoach), Ryan Marsh (Assistenztrainer), Markus Ketterer (Torwarttrainer), Hendrik Kolbert (Athletiktrainer)

Harold Kreis (Headcoach), Ryan Marsh (Assistenztrainer), Markus Ketterer (Torwarttrainer), Hendrik Kolbert (Athletiktrainer) Sportdirektor: Christof Kreutzer

Christof Kreutzer Physiotherapeuten: Anke Holder, Karina Milde, Eduard Hörner

Anke Holder, Karina Milde, Eduard Hörner Equipment Manager: Patrick Mauch, Kasper Kauhanen, Michael Fietzke

Stadion und Arena der Wild Wings – die Helios Arena

Die SERC Wild Wings treten in der Helios Arena an, in der 5.300 Zuschauer die Heimspiele der Mannschaft live verfolgen können, 250 davon in der Fürstenberg-Lounge, 177 in der Karl-Storz-Lounge und 10-13 Personen in den weiteren 5 Logen.

Die Vereinsfarben der Eishockeymannschaft sind blau und weiß.

Hier finden die Spiele der SERC Wild Wings statt:

Helios Arena, Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen

Zum Mooswäldle 7-9, 78054 Villingen-Schwenningen

Vor dem Anpfiff des baden-württembergischen Derbys zwischen den Wild Wings und den Bietigheim Steelers standen die Fans im November 2021 vor der Helios-Arena Schlange. | Bild: Hahne, Joachim

Parken und Anfahrt zur Helios Arena

Fans der Schwenninger Wild Wings, die mit dem Auto anreisen, finden vor der Eissporthalle einen Parkplatz oder stellen ihren PKW auf dem BSV-Parkplatz in der Nähe ab. Beide Parkplätze sind kostenlos.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an der Haltestelle “Eisstadion“ aus.

Busse: 15, 800, 700

Bahn: RB 42

Tickets Wild Wings: Kategorien und Preise für den Kartenkauf

Im Fan- oder Online-Ticketshop auf der Webseite der Wild Wings sind Tagestickets zu erwerben. Auch an der Abendkasse der Helios Arena gibt es einen Ticketverkauf.

Preise:

Sitzplatz Kategorie I

Normalpreis: 42,00 Euro

Abendkasse: 44,00 Euro

Sitzplatz Kategorie II

Normalpreis: 38,00 Euro; Abendkasse: 40,00 Euro

Ermäßigt: 33,00 Euro; Abendkasse: 35, 00 Euro

Jugendlich: 27,00 Euro; Abendkasse: 29,00 Euro

Kind: 22,00 Euro; Abendkasse: 24,00 Euro

Sitzplatz Kategorie III

Normalpreis: 29,00 Euro; Abendkasse: 31,00 Euro

Ermäßigt: 26,00 Euro; Abendkasse: 28,00 Euro

Jugendlich: 22,00 Euro; Abendkasse: 24,00 Euro

Kind: 17,00 Euro; Abendkasse: 19,00 Euro

Erwachsener Familie: 27,00 Euro; Abendkasse: 29,00 Euro

Kind Familie: 14,00 Euro; Abendkasse: 16,00 Euro

Stehplatz

Normalpreis: 19,50 Euro; Abendkasse: 21,00 Euro

Ermäßigt: 15,50 Euro; Abendkasse: 17,00 Euro

Jugendlich: 12,50 Euro; Abendkasse: 14,00 Euro

Kind: 10,50 Euro; Abendkasse: 12,00 Euro

Erwachsener Familie 17,00 Euro; Abendkasse: 18,50 Euro

Kind Familie: 7,00 Euro; Abendkasse: 8,50 Euro

Stehbühne A/ Gäste

Normalpreis: 19,50 Euro; Abendkasse: 21,00 Euro

Ermäßigt: 15,50 Euro; Abendkasse: 17,00 Euro

Jugendlich: 12,50 Euro; Abendkasse: 14,00 Euro

Kind: 10,50 Euro; Abendkasse: 12,00 Euro

Rollstuhlplätze

Ermäßigt: 15,50 Euro, Abendkasse: 17,00 Euro

Menschen mit Behinderung erhalten eine ermäßigte Karte mit einem B-Ausweis. Die Begleitperson erhält eine Freikarte.

Sitzplatz Wild Wings Hockey Lounge

Normalpreis: 109,00 Euro; keine Abendkasse

Das Archivbild zeigt Johannes Huß für die SERC Wild Wings beim Spiel gegen die Straubing Tigers. | Bild: Hahne, Joachim

VIP-Tickets

Die Hospitality-Bereiche in der Helios Arena können für geschäftliche Treffen oder private Gruppen gemietet werden. Die Hockey Lounge ist beispielsweise ab 109 Euro buchbar, die Fürstenberg, Karl Storz Lounge oder die Sky Lounge ab 229 Euro.

Ansprechpartner für die Lounges: