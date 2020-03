Fußball vor 53 Minuten

Fuß-Shake in Zeiten der Corona-Sorgen: Die besten Videos aus den Amateurligen!

Am Wochenende rollte der Ball auch wieder in den regionalen Ligen. Wir haben die besten Videos vom Rückrundenauftakt in der Landesliga Staffel 3 und der Bezirksliga Hochrhein. Doch nicht nur Tore sind zu sehen – auch eine dem Corona-Virus geschuldete Begrüßungszeremonie der etwas anderen Art...