Volker Kauder steht vor dem Ende seiner Bundestagslaufbahn – jetzt blickt er zurück auf schwierige Entscheidungen, Krisen und sein Verhältnis zu Angela Merkel

Volker Kauder war ein enger Weggefährte der Kanzlerin. In wenigen Wochen endet ihrer beider Amtszeit. Der ehemalige Unionsfraktionschef zieht Bilanz – und erklärt, was er in seiner Zeit nach dem Ruhestand vor hat.