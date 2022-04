Ukraine-Krieg vor 4 Stunden

Keine deutschen Panzer für die Ukraine ohne Schweizer Zustimmung? Was daran falsch gedacht ist

Wie auch immer die deutsche Bundesregierung die Nicht-Lieferung des Schützenpanzers „Marder“ an die Ukraine begründen will – das am Wochenende viel diskutierte Schweizer Nein zu einem Munitionsexport taugt dafür nicht.