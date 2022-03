Seit Russlands Angriff auf die Ukraine befinden sich zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Derweil gehen die Gefechte im Land weiter und fordern auch immer mehr zivile Opfer. Der Krieg in Bildern.

Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa

Fliehende ukrainische Männer und Frauen überqueren am 8. März auf der Flucht aus Irpin einen behelfsmäßigen Weg zwischen den Trümmern einer zerstörten Brücke.

Bild: DILKOFF / STF / AFP

Eine Frau sucht am 8. März mit ihrer Katze Schutz in einem U-Bahn-Wagen in einer U-Bahn-Station in Kiew, die als Luftschutzbunkerdient.

Bild: Sergei SUPINSKY / AFP

Ein Mitglied der Ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte überprüft am 7. März im Zentrum von Kiew zwischen Panzersperren die Dokumente eines Passanten.

Bild: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ein Junge trägt am 7. März einen Hund auf dem Gelände einer der Schulen, die vor der russischen Invasion für die Unterbringung von Flüchtlingen in die Ukraine umfunktioniert wurden. Zehntausende von Flüchtlingen kommen täglich nach Lwiw.

Bild: Anatolii STEPANOV / AFP

Ukrainische Soldaten fahren am 25. Februr kurz nach Kriegsbeginn auf Panzern an die Front in der Region Lugansk.

Bild: Maloletka/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat verteilt im belagerten Mariupol Wasser an Zivilisten.

Bild: ARIS MESSINIS / AFP

Zerstörte russische Panzerfahrzeuge in der Stadt Bucha westlich von Kiew.

Bild: Aris Messinis / AFP

Eine Frau kocht an einer Front nordöstlich von Kiew für ukrainische Soldaten.

Bild: STRINGER / AFP

Mehrfachraketenwerfer der russischen Armee, am 25. Februar unterwegs in Armyansk auf der Krim.

Bild: AFP PHOTO / Ukrainian State Emergency Service

Feuerwehrleute löschen am 7. März ein Feuer in einem beschädigten Wohnhaus, nachdem russische Mehrfachraketenwerfer BM-30 Smerch das Gebiet in der südlichen Stadt Mykolajiw beschossen hatten.

Bild: Aris Messinis / AFP

Ein Mann wird Anfang März vor vor seinem brennenden Haus getröstet, nachdem es in der Stadt Irpin außerhalb von Kiew von einer russischen Granate getroffen wurde.

Bild: Sergey BOBOK / AFP)

Ein beschädigtes Gebäude nach Beschuss von russischen Streitkräften in der zweitgrößten Stadt der Ukraine Charkiw.

Bild: Ukrinform/dpa

Das durch Angriffe zerstörte Gebäude der regionalen Staatsverwaltung von Charkiw auf dem Freiheits-Platz.

Bild: Anatolii Stepanov / AFP

Ein verwundeter Soldat der ukrainischen Streitkräfte raucht am 8. März eine Zigarette, nach einem Kampf mit russischen Truppen und von Russland unterstützten Separatisten in der Region Lugansk.

Bild: Genya SAVILOV / AFP

Am 6. März heiraten Valery und Lesya, Soldaten in der ukrainischen Territorialverteidigung, nicht weit von einem Kontrollpunkt am Stadtrand von Kiew.

Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa

Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew.

Bild: Diego Herrera/XinHua/dpa

Ein ukrainischer Soldat sitzt am 4. März in Irpin am Straßenrand.

Bild: ARIS MESSINIS / AFP

Stehen gelassene Kinderwägen unter einer zerstörten Brücke in Irpin.

Bild: AFP

Ein ukrainischer Soldat neben einem ein zerstörten Militärfahrzeug an einem unbekannten Ort in der Ukraine.

Bild: Daniel LEAL / AFP

Freiwillige mit einem Korb handgemachter Molotow-Cocktails, während eines zivilen Selbstverteidigungskurses am 4. März am Stadtrand von Lwiw.

Bild: ARIS MESSINIS / AFP

Ein ukrainischer Soldat blickt am 6. März an einem Kontrollpunkt vor der letzten Brücke, die Stojanka mit Kiew verbindet, durch ein Fernglas auf die Stadt Stojanka.