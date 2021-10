Familiär, beruflich, gesellschaftlich: Noch nie hatten Frauen so viele Möglichkeiten wie heute. Doch die Soziologin und Publizistin Franziska Schutzbach bemängelt, dass Weiblichkeit in unserer Gesellschaft nach wie vor mit Fürsorglichkeit gleichgesetzt werde. Frauen seien zuständig für emotionale Zuwendung, Trost, Pflege- und Sorgearbeiten, die kaum Anerkennung oder Bezahlung erfahren. Ein Gespräch über Erwartungen, Männer und die „MeToo-Bewegung“.

Frau Schutzbach, was treibt Frauen heute in die Erschöpfung, wie Sie sagen?Frauen haben viele Freiheiten erkämpft, sind erwerbstätig, in der Politik. Aber eines hat sich nicht verändert, dass sie immer noch für die Mehrheit der sogenannten Sorge-