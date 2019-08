Region vor 3 Stunden

Wie hoch verschuldet ist Ihr Heimatort? Finden Sie es heraus

Ganze 106 Gemeinden sind in Baden-Württemberg schuldenfrei. Das gab das Statistische Landesamt Anfang August bekannt. Welche Gemeinden in Südbaden dazu zählen und wie es um die Kasse in ihrem Heimatort steht, finden Sie mit unserem Tool heraus.