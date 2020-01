Organspende vor 5 Stunden

SPD-Politiker Karl Lauterbach und Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU diskutieren über die Widerspruchslösung

Heute steht die Entscheidung über die künftige Regelung bei der Organspende an. Karl Lauterbach ist in einem Gastbeitrag der Meinung, dies könne zukünftig Leben retten. Hermann Gröhe ist in seinem Beitrag der Ansicht, dies sei der falsche Weg. Die Organspende solle weiterhin freiwillig bleiben.