Zunächst hörte es sich nach einer typischen Angela-Merkel-Rede an – unverbindlich, zurechtgeschliffen, ein Stück weit beliebig. Doch als die deutsche Kanzlerin nach einer Viertelstunde ihre kurze Rede beendete, geschah etwas, was in der Geschichte der Münchener Sicherheitskonferenz bislang einmalig ist: Die Zuhörer im Festsaal des Hotels Bayerischer Hof erhoben sich von ihren Plätzen und zollten Merkel minutenlang stehend Beifall. Trump-Tochter Ivanka sei freilich sitzen geblieben, wie Beobachter meldeten.

Die Kanzlerin verzichtete weitgehend auf die üblichen diplomatischen Floskeln und Formeln und redete Klartext, ohne heikle Themen auszulassen. Gerade von der immer zurückhaltend-vorsichtigen deutschen Kanzlerin hatte man so etwas nicht erwartet. Sie traute sich auch, in einer überwiegend von Pessimismus und düsteren Vorahnungen geprägten Atmosphäre in Optimismus zu machen. Den schöpfte sie aus ihrer langen Amtszeit. 2011, so erinnerte sie, hätten Russen und Amerikaner am Rande der Münchener Konferenz Ratifikationsurkunden für Rüstungsbegrenzungen ausgetauscht. Heute sei die Lage nach der Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ostukraine unerfreulich, aber "in ein paar Jahren kann es auch wieder ganz anders aussehen".