München vor 7 Stunden

Die rechtsextremistische Szene ein Jahr nach dem NSU-Urteil

Ein Jahr ist das Urteil im NSU-Prozess nun her. Doch abgeschlossen ist der gesamte Komplex noch lange nicht. Zumal der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke der Frage nach rechtsextremen Netzwerken in Deutschland wieder eine neue Aktualität gegeben hat.